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एशियन गेम्स 2026 में भारत ने जीते कुल 85 मेडल, देखें किस खेल में मिला गोल्ड ?

नागोया (जापान): एशियन गेम्स 2026 का आज आखिरी दिन है. इस दिन भारत का कोई मैच नहीं है. इसलिए भारत के मेडल टैली में किसी तरह के कोई बढ़ोत्तरी का कोई चांस नहीं है. 19 सितंबर से शुरू होने वाले 20वें एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन पिछले एशियाई खेलों के मुकाबले अच्छा नहीं रहा. क्योंकि भारत एशियन गेम्स 2026 के मेडल टैली में चौथे स्थान पर तो जरूर है लेकिन उसके मेडल पिछले एशियन गेम्स से 22 मेडल कम है.

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने तीरंदाजी, बॉक्सिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, शूटिंग, कबड्डी और स्क्वाश में शानदार प्रदर्शन किया. लेकिन बैडमिंटन के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा निराश किया. क्योंकि इस खेल में केवल एक मेडल मिल सका वो भी टीम इवेंट में. इसक अलावा को इंडिविजुअल में कोई भी मेडल नहीं आसका. जो कि 2014 के बाद पहली बार है. जिसमें भारत बैडमिंटन के सिंगल मुकाबले में एक भी मेडल नहीं जीत सका.

किस खेल में मिला गोल्ड?

एशियन गेम्स 2026 में कुल 43 खेलों में से भारत ने 20 खेलों में 85 मेडल जीते. हालांकि भारत ने सिर्फ 34 खेलों में भाग लिया था. तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा. जिसमें उन्होंने 5 गोल्ड समेत कुल 9 मेडल जीते. इसके बाद शूटिंग और बॉक्सिंग में तीन-तीन गोल्ड मिले, जबकि क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी और कुश्ती में दो-दो गोल्ड जीतकर सबको चौंका दिया. भारत ने इस एशियन गेम्स में कुल 21 गोल्ड जीते. जबकि पिछले साल भारत ने कुल 28 गोल्ड अपने नाम किए थे.

तीरंदाजी: 5 गोल्ड

बॉक्सिंग: 3 गोल्ड

शुटिंग: 3 गोल्ड

क्रिकेट: 2 गोल्ड

हॉकी: 2 गोल्ड

कबड्डी: 2 गोल्ड

कुश्ती: 2 गोल्ड

गोल्फ: 1 गोल्ड

एथलेटिक्स: 1 गोल्ड

पिछले एशियन गेम्स में प्रदर्शन

चीन में खेले गए पिछले एशियन गेम्स 2023 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था. भारतीय दल ने 22 अलग अलग स्पोर्ट्स में मुकाबला किया और 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज समेत कुल 107 मेडल जीते. लेकिन इस एशियन गेम्स में भारत ने 20 अलग अलग खेल में केवल 85 मेडल ही जीत सका.

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने जीते कुल 85 मेडल (Asian Games Website)

एशियन गेम्स 2026 मेडल टैली

जापान के शहर नागोया में खेला गया एशियन गेम्स 2026 के मेडल टैली में चीन का दबदबा रहा. वो 169 गोल्ड समेत कुल 341 मेडल के साथ पहले स्थान पर शुरू से ही बना रहा. उसके बाद दूसरे नंबर पर मेजबान जापान है. जिसने 83 गोल्ड समेत कुल 269 मेडल जीते. तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया ने 39 गोल्ड के साथ कुल 150 मेडल जीते हैं.