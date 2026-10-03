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Asian Games: 17 वर्षीय खिलाड़ी ने भारत को दिलाया 17वां गोल्ड, गोल्फ में भी गोल्डन आगाज

Asian Games Day 14: मेडल टैली में भारत 79 मेडल (11 गोल्ड, 26 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज) के साथ 5वें स्थान पर है.

कुमकुम मोहोद ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में जीता गोल्ड
कुमकुम मोहोद ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में जीता गोल्ड (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 9:23 AM IST

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Updated : October 3, 2026 at 10:10 AM IST

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नागोया (जापान): भारत ने एशियन गेम्स 2026 के 14वें दिन (3 अक्टूबर) भी गोल्ड के साथ शुरुआत की है. 17 साल की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. इसके बाद 23 साल की प्रणवी उर्स ने एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई. जिसके साथ भारत को कुल गोल्ड मेडल की संख्या 18 हो गई है.

कुमकुम ने महिला रिकर्व तीरंदाजी में जीता गोल्ड
17 वर्ष की कुमकुम मोहोद ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी मुकाबले में साउथ कोरिया की ओ येजिन को शूटआउट में हराकर गोल्ड मेडल जीता है. इसके साथ वो एशियाई खेलों की व्यक्तिगत रिकर्व मुकाबले में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बन गई. इससे पहले चीन की जिंगयी झू को हराकर फाइनल में पहुंचने के साथ कुमकुम ने लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 के दो कोटा स्थानों में से एक हासिल कर लिया. इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन कांग चाएयंग को क्वार्टर फाइनल में 6-4 से हराया था. ये कुमकुम का इस एशियन गेम्स में तीसरा मेडल है. वो महिला रिकर्व टीम का भी हिस्सा थी, जिसने शुक्रवार को गोल्ड मेडल जीता था और मिक्स्ड टीम का भी हिस्सा थीं जिसने सिल्वर जीता था.

भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी उर्स
भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी उर्स (AFP)

गोल्फ में भी गोल्डन आगाज
प्रणवी उर्स ने एशियन गेम्म के गोल्फ इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. कर्नाटका के मैसूर की 23 वर्ष की प्रणवी ने एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई. भारत के लिये शिव कपूर ने 2002 बुसान खेलों में पुरूष के गोल्फ में गोल्ड मेडल जीता था.

गोल्फ टीम ने सिल्वर मेडल जीता
इसके अलावा भारत की गोल्फ टीम प्रणवी, अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने सिल्वर मेडल जीता. भारत ने 14 अंडर 546 स्कोर किया । चीन ने 22 अंडर 538 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता ।

Last Updated : October 3, 2026 at 10:10 AM IST

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