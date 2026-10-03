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Asian Games: 17 वर्षीय खिलाड़ी ने भारत को दिलाया 17वां गोल्ड, गोल्फ में भी गोल्डन आगाज

कुमकुम मोहोद ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में जीता गोल्ड ( IANS )

नागोया (जापान): भारत ने एशियन गेम्स 2026 के 14वें दिन (3 अक्टूबर) भी गोल्ड के साथ शुरुआत की है. 17 साल की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. इसके बाद 23 साल की प्रणवी उर्स ने एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई. जिसके साथ भारत को कुल गोल्ड मेडल की संख्या 18 हो गई है.

कुमकुम ने महिला रिकर्व तीरंदाजी में जीता गोल्ड

17 वर्ष की कुमकुम मोहोद ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी मुकाबले में साउथ कोरिया की ओ येजिन को शूटआउट में हराकर गोल्ड मेडल जीता है. इसके साथ वो एशियाई खेलों की व्यक्तिगत रिकर्व मुकाबले में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बन गई. इससे पहले चीन की जिंगयी झू को हराकर फाइनल में पहुंचने के साथ कुमकुम ने लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 के दो कोटा स्थानों में से एक हासिल कर लिया. इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन कांग चाएयंग को क्वार्टर फाइनल में 6-4 से हराया था. ये कुमकुम का इस एशियन गेम्स में तीसरा मेडल है. वो महिला रिकर्व टीम का भी हिस्सा थी, जिसने शुक्रवार को गोल्ड मेडल जीता था और मिक्स्ड टीम का भी हिस्सा थीं जिसने सिल्वर जीता था.