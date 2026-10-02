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Asian games: भारत ने 13वें दिन गोल्ड के साथ की शुरुआत, तीरंदाजी टीम ने जीता चौथा गोल्ड मेडल

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नागोया (जापान): एशियन गेम्स 2026 के 13 दिन (2 अक्टूबर) भारत ने शानदार शुरुआत की. तीरंदाजी में कंपाउंड टीम के बाद अब रिकर्व टीम ने इतिहास रच दिया है. महिला रिकर्व टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत के कुल गोल्ड की संख्या 11 तक पहुंचा दी है. इससे पहले कंपाउंड टीम ने 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे.

महिला रिकर्व टीम ने जीता गोल्ड

भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर एशियन गेम्स में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता. अनुभवी अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और 17 वर्षीय कुमकुम मोहोड़ की भारतीय तिकड़ी ने मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया को मात दी. इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों के फाइनल में जगह बनाई थी. महिला रिकर्व टीम का यह गोल्ड एशियाई खेलों में भारत का तीरंदाजी में चौथा गोल्ड है. इससे पहले पुरुष कंपाउंड, महिला कंपाउंड और मिश्रित कंपाउंड टीमों ने भी गोल्ड मेडल जीते थे. भारतीय महिला रिकर्व टीम ने 2023 के हांगझोउ एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता था.