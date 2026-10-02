Asian games: भारत ने 13वें दिन गोल्ड के साथ की शुरुआत, तीरंदाजी टीम ने जीता चौथा गोल्ड मेडल
Asian Games Day 13: मेडल टैली में भारत 67 मेडल (11 गोल्ड, 23 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज) के साथ 7वें स्थान पर है.
Published : October 2, 2026 at 9:11 AM IST
नागोया (जापान): एशियन गेम्स 2026 के 13 दिन (2 अक्टूबर) भारत ने शानदार शुरुआत की. तीरंदाजी में कंपाउंड टीम के बाद अब रिकर्व टीम ने इतिहास रच दिया है. महिला रिकर्व टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत के कुल गोल्ड की संख्या 11 तक पहुंचा दी है. इससे पहले कंपाउंड टीम ने 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे.
महिला रिकर्व टीम ने जीता गोल्ड
भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर एशियन गेम्स में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता. अनुभवी अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और 17 वर्षीय कुमकुम मोहोड़ की भारतीय तिकड़ी ने मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया को मात दी. इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों के फाइनल में जगह बनाई थी.
महिला रिकर्व टीम का यह गोल्ड एशियाई खेलों में भारत का तीरंदाजी में चौथा गोल्ड है. इससे पहले पुरुष कंपाउंड, महिला कंपाउंड और मिश्रित कंपाउंड टीमों ने भी गोल्ड मेडल जीते थे. भारतीय महिला रिकर्व टीम ने 2023 के हांगझोउ एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता था.
यह जीत भारतीय महिला तीरंदाजी टीम के लगातार बेहतर होते प्रदर्शन का परिणाम है. रिकर्व टीम ने मई में शंघाई में पांच साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था. उस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में भी भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया था.
शंघाई में गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम में इस बार भी लगभग वही खिलाड़ी थीं. टीम में पूर्व विश्व नंबर एक दीपिका कुमारी की जगह कीर्ति शर्मा को शामिल किया गया. दीपिका चयन ट्रायल के जरिए एशियाई खेलों के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी थीं.