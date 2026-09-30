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Asian Games 2026: 11वें दिन भारत की गोल्डन शुरुआत, महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने जीता गोल्ड मेडल

Asian Games Day 11: मेडल टैली में भारत 53 मेडल (7 गोल्ड, 21 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज) के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गया.

भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने जीता गोल्ड मेडल
भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने जीता गोल्ड मेडल (World Archery)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 9:25 AM IST

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नागोया: भारत ने एशियन गेम्स 2026 के 11वें दिन भी शानदार शुरूआत की. महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत के कुल गोल्ड मेडल की संख्या 7 तक पहुंचा दी है. ये जारी एशियन गेम्स में तीरंदाजी के मुकाबले में भारती का पहला मेडल है.

भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम जीता गोल्ड मेडल
चिकिता तनिपार्थी, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम वाली भारतीय कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने चीन को 238-234 से हराकर अपना गोल्ड मेडल सफलतापूर्वक बरकरार रखा. भारत ने 2018 में इस इवेंट में सिल्वर और 2014 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. चीन की टीम ने सिल्वर मेडल जीता. जबकि दक्षिण कोरिया की टीम ने चीनी ताइपे को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता. भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने 2023 में हांगझोउ में हुए एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था. भारतीय कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने 238 अंक हासिल करके दक्षिण कोरिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की. जो उन्होंने इंचियोन 2014 में बनाया था.

यह इस कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट के मौजूदा एडिशन में भारत का सातवां गोल्ड मेडल है. कुल मिलाकर, भारत के मेडल की संख्या अब 53 हो गई है, जिसमें सात गोल्ड, 21 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं.

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