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एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक-स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी: सबसे ज्यादा 44 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा भारत, थाईलैंड बना चैंपियन

उत्तराखंड में आयोजित एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 में भारत दूसरे स्थान पर रहा. भारत ने 13 गोल्ड मेडल जीते.

ASIAN SKATING TROPHY 2026
एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक-स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 20, 2026 at 8:48 PM IST

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देहरादून: हिमाद्रि आइस रिंक में चार दिन तक चली एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का शानदार समापन हुआ. प्रतियोगिता में भारत ने 13 गोल्ड, 13 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज समेत कुल 44 मेडल जीतकर एशिया में दूसरा स्थान हासिल किया.

देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हिमाद्रि आइस रिंक में चार दिनों से चल रही एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का रोमांचक समापन हुआ. एशिया के 14 देशों के शीर्ष खिलाड़ियों के बीच हुई इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 44 मेडल अपने नाम किए. इनमें 13 गोल्ड, 13 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे. हालांकि गोल्ड मेडल की संख्या के आधार पर भारत दूसरे स्थान पर रहा और थाईलैंड ने 16 गोल्ड के साथ चैंपियनशिप की मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया.

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भारत ने 13 गोल्ड मेडल जीते (PHOTO- ETV Bharat)

चीन 12 गोल्ड, 11 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज समेत कुल 31 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा. घरेलू आइस पर भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन इसलिए भी खास रहा, क्योंकि प्रतियोगिता में चीन, थाईलैंड, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे और इंडोनेशिया जैसे मजबूत देशों के खिलाड़ी मौजूद थे.

फाइनल डे पर भी भारतीय खिलाड़ियों ने जीते मेडल: प्रतियोगिता के आखिरी दिन भी भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा. जूनियर ए बॉयज़ 500 मीटर में भारत के प्रणव माधव सुरपानेनी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. इस रेस में इंडोनेशिया के कायशान अजरी पुत्रा फिरदौस (Kayshan Azri Putra Firdaus) ने गोल्ड और थाईलैंड के कृत्सनापोन फौत्रकुल (Kritsanapon Phautrakul) ने सिल्वर मेडल जीता. प्रणव ने 44.13 सेकेंड की टाइमिंग के साथ पोडियम पर जगह बनाई.

वहीं जूनियर डी बॉयज़ 500 मीटर में भारत के किर्ती राज सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. चीन के तांग शेंगिजे (Tang Shengije) और वेई ज़िहेंग (Wei Xiheng) ने क्रमशः गोल्ड और सिल्वर अपने नाम किए.

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मेडल टैली में दूसरे स्थान पर रहा भारत (PHOTO- ETV Bharat)

इसके अलावा जूनियर सी बॉयज़ 777 मीटर में भारत के सिद्धांत मांजरे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया. सिद्धांत ने 1 मिनट 13.50 सेकेंड की टाइमिंग के साथ पहला स्थान हासिल किया, जबकि हांगकांग के कार्ल मैन (Karl Man) सिल्वर और उज्बेकिस्तान के मखमुदोव अलीशेर (Makhmudov Alisher) ने ब्रॉन्ज मेडल जीता.

जूनियर बी में भारत का डबल धमाका: जूनियर बी बॉयज़ 1000 मीटर भारत के लिए बेहद खास रहा. यहां भारत के दो खिलाड़ियों ने पोडियम पर जगह बनाई. थाईलैंड के कोस्टिवानिच औन्नीपित (Kostivanich Aunnipit) ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि भारत के आरव अनिरुद्ध पटवर्धन ने 1 मिनट 29.68 सेकेंड के साथ सिल्वर और भारत के ही अद्वैत कोठारी ने 1 मिनट 29.78 सेकेंड के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. इस तरह इस स्पर्धा में भारत ने सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों अपने नाम किए.

जूनियर ए बॉयज़ 1000 मीटर में भी भारत को सिल्वर मिला. दक्षिण कोरिया के ह्वांग सेओजिन (Hwang Seojin) ने गोल्ड जीता, जबकि भारत के प्रणव माधव सुरपानेनी ने 1 मिनट 33.93 सेकेंड की टाइमिंग के साथ सिल्वर हासिल किया. इंडोनेशिया के कायशान अजरी पुत्रा फिरदौस (Kayshan Azri Putra Firdaus) ने ब्रॉन्ज मेडल जीता.

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एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक-स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी की मेडल टैली (PHOTO- ETV Bharat)

रिले में भी भारत की मौजूदगी, दोनों वर्गों में ब्रॉन्ज: फाइनल डे पर रिले मुकाबलों ने भी दर्शकों का उत्साह बढ़ाया. महिला 3000 मीटर रिले में थाईलैंड की टीम ने गोल्ड, चीनी ताइपे ने सिल्वर और भारत की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. वहीं पुरुष 3000 मीटर रिले में हांगकांग की टीम ने गोल्ड, थाईलैंड ने सिल्वर और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. यानी फाइनल दिन भारत ने रिले की दोनों प्रमुख स्पर्धाओं में पोडियम पर जगह हासिल की.

थाईलैंड ने जीता खिताब, चीन तीसरे नंबर पर: पूरी प्रतियोगिता की अंतिम मेडल टैली में थाईलैंड 16 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 25 मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा. भारत ने 13 गोल्ड, 13 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज के साथ कुल 44 मेडल जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया. चीन 12 गोल्ड, 11 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज के साथ 31 मेडल लेकर तीसरे स्थान पर रहा. इसके बाद चीनी ताइपे 13, हांगकांग 24, इंडोनेशिया 10 और फिलीपींस 6 मेडल के साथ क्रमशः आगे रहे.

भारतीय आइस स्केटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ शर्मा ने कहा कि,

भारत के लिए इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी उपलब्धि 44 मेडल जीतना नहीं, बल्कि जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में खिलाड़ियों का लगातार पोडियम पर पहुंचना रहा. प्रतियोगिता के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ टाइमिंग हासिल की, जबकि कुछ खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप और जूनियर वर्ल्ड कप के लिए जरूरी क्वालीफाइंग टाइमिंग भी हासिल की.
-अमिताभ शर्मा, अध्यक्ष भारतीय आइस स्केटिंग एसोसिएशन-

देहरादून ने रचा अंतरराष्ट्रीय आइस स्पोर्ट्स का नया अध्याय: चार दिन तक हिमाद्रि आइस रिंक में चली इस प्रतियोगिता ने उत्तराखंड को अंतरराष्ट्रीय आइस स्पोर्ट्स के नक्शे पर एक बार फिर मजबूती से स्थापित किया है. एशिया के अलग-अलग देशों से आए खिलाड़ियों और अधिकारियों के बीच हुए मुकाबलों ने भारतीय खिलाड़ियों को दुनिया के शीर्ष स्केटर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अनुभव दिया.

वहीं दर्शकों के लिए भी देहरादून में अंतरराष्ट्रीय स्तर की शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग देखने का यह खास मौका रहा. भारत भले ही गोल्ड मेडल की संख्या में थाईलैंड से पीछे रहकर दूसरे स्थान पर रहा, लेकिन 44 मेडल के साथ कुल पदकों में उसका प्रदर्शन बेहद मजबूत रहा. अब इस प्रतियोगिता से हासिल अनुभव और क्वालिफिकेशन के बाद भारतीय खिलाड़ियों की नजर वर्ल्ड कप और आगे ओलंपिक के मंच पर होगी. देहरादून की बर्फ पर चार दिन चली रफ्तार की इस जंग ने भारतीय शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग के भविष्य के लिए कई नई उम्मीदें जरूर जगा दी हैं.

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