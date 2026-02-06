ETV Bharat / sports

अंडर 19 विश्व कप फाइनल : भारत और इंग्लैंड के बीच मैच, वैभव सूर्यवंशी ने बनाए शानदार 175 रन

भारत इंग्लैंड अंडर 19 विश्व कप फाइनल ( Getty Image )

हरारे : भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर 19 विश्व कप फाइनल मैच खेला जा रहा है. भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी अंदाज में बैटिंग की. उन्होंने शानदार 175 रन बनाए. भारत के तीन विकेट गिर चुके हैं. वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 55 गेंद खेलीं. इस टूर्नामेंट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के विल मलाजचुक के नाम है, जिन्होंने हाल में विंडहोक में जापान के खिलाफ 51 गेंद में सैकड़ा बनाया था. भारत के 14 साल के सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी ने महज 32 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने 80 गेंद में 175 रन बनाए. उन्होंने अपने स्कोर में 15 चौके और 15 छक्के लगाए. म्हात्रे (51 गेंद में 53 रन) अपना अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद आउट हो गए. भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में शुक्रवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इंग्लैंड टीम में एलेक्स फ्रेंच की जगह एलेक्स ग्रीन को उतारा गया है. इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है. एलेक्स फ्रेंच की जगह एलेक्स ग्रीन को शामिल किया गया है. टॉस भारत ने जीता. उसके बाद भारत ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया.