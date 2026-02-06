अंडर 19 विश्व कप फाइनल : भारत और इंग्लैंड के बीच मैच, वैभव सूर्यवंशी ने बनाए शानदार 175 रन
55 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा शतक. 80 गेंद में 175 रन बनाकर हुए आउट.
Published : February 6, 2026 at 2:55 PM IST|
Updated : February 6, 2026 at 3:38 PM IST
हरारे : भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर 19 विश्व कप फाइनल मैच खेला जा रहा है. भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी अंदाज में बैटिंग की. उन्होंने शानदार 175 रन बनाए. भारत के तीन विकेट गिर चुके हैं.
वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 55 गेंद खेलीं. इस टूर्नामेंट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के विल मलाजचुक के नाम है, जिन्होंने हाल में विंडहोक में जापान के खिलाफ 51 गेंद में सैकड़ा बनाया था.
भारत के 14 साल के सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी ने महज 32 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने 80 गेंद में 175 रन बनाए. उन्होंने अपने स्कोर में 15 चौके और 15 छक्के लगाए. म्हात्रे (51 गेंद में 53 रन) अपना अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद आउट हो गए.
भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में शुक्रवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इंग्लैंड टीम में एलेक्स फ्रेंच की जगह एलेक्स ग्रीन को उतारा गया है.
भारतीय टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने कहा, "हमने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि पिच काफी अच्छी लग रही है, काफी सख्त है, और हम अच्छा लक्ष्य बनाने की कोशिश करेंगे. यह बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच है और बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जो हमारे लिए अच्छा रहा. हम अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे, ज्यादा जटिलता नहीं लाएंगे और सरल खेलेंगे। टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है."
इंग्लिश टीम के कप्तान थॉमस रेव ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे. यह अच्छी पिच है. बढ़िया अभ्यास सत्र रहा, सभी खिलाड़ी तरोताजा और खेलने के लिए तैयार हैं. हमने खिलाड़ियों पर से दबाव हटा दिया है, बस उनसे कहा है कि मैदान पर जाएं और खेल का आनंद लें. हमने एक बदलाव किया है."
प्लेइंग इलेवन भारत अंडर-19: आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन.
इंग्लैंड अंडर-19: बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूर्स, बेन मेस, थॉमस रेव (विकेटकीपर/कप्तान), कालेब फाल्कनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मैनी लम्सडेन, एलेक्स ग्रीन.
आपको बता दें कि यह दूसरी बार है, जब भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने हैं. इससे पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप-2022 में दोनों टीमें आमने-सामने थीं. भारत अब तक पांच बार खिताब जीत चुका है.