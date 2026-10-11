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कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत का दबदबा, 13 मेडल के साथ पहले स्थान पर किया कब्जा

कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत का दबदबा ( Etv Bharat )

अहमदाबाद (गुजरात): अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. भारतीय खिलाड़ियों ने खेल में अपना दबदबा बनाए रखा और कुल 13 मेडल जीते, जिनमें 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं.

यह चैंपियनशिप 7 से 10 अक्टूबर 2026 तक अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया. जिसमें 42 कॉमनवेल्थ देशों के कुल 144 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इस प्रतियोगिता में क्यू स्पोर्ट्स (जैसे इंग्लिश बिलियर्ड्स, स्नूकर, 10-बॉल पूल, हेबॉल और ब्लैकबॉल) के कुल 10 मेडल इवेंट्स आयोजित किए गए.