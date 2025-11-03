डेढ़ साल, तीन फाइनल, तीन ट्रॉफी, भारत ने तीनों बार दक्षिण अफ्रीका को धोया
भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें 2024 से तीन बार आईसीसी फाइनल में आमने सामने हुई हैं. तीनों बार जीत भारत को मिली है.
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम ने महिला विश्व कप का खिताब जीत कर इतिहास रचा है. पहली बार महिला टीम विश्व चैंपियन बनी है. पिछले डेढ़ साल में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें तीन बार विश्व कप फाइनल में आमने-सामने आईं और हर बार विजेता नीली जर्सी ही रही है. पुरुषों से लेकर महिलाओं तक, सीनियर से लेकर जूनियर तक हर स्तर पर भारतीय क्रिकेट ने दक्षिण अफ्रीका को परास्त किया है.
कहानी की शुरुआत जून 2024 से होती है, जब आईसीसी टी-20 विश्व कप फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सात रनों से हराकर 17 साल बाद खिताब जीता. उस मुकाबले में विराट कोहली की संयमित पारी और जसप्रीत बुमराह की सटीक गेंदबाज़ी ने अफ्रीकी उम्मीदों को तोड़ दिया था. यह वह जीत थी, जिसने भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी और आने वाले महीनों में कई और सुनहरी झलकियां देखने को मिलीं. भारत ने फाइनल में 176 रन बनाए थे. एक समय में दक्षिण अफ्रीका की टीम आसानी से जीतती दिख रही थी, लेकिन चोकर्स के नाम से मशहूर अफ्रीका की बल्लेबाजी एकदम से ढह गई और पूरी टीम निर्धारित ओवर्स में 169 रन ही बना सकी.
महिला अंडर-19 विश्व कप का फाइनल
इसके कुछ ही महीनों बाद, 2025 में हुए अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप में भी यही दो टीमें आमने-सामने थीं. युवा भारतीय टीम ने बेखौफ खेल दिखाया और दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की. दक्षिण अफ्रीका की टीम 82 रनों पर ऑल आउट हो गई थी. इस लक्ष्य को भारतीय टीम ने 11.2 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया था.
2025 का विश्व कप फाइनल
अब, 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारतीय महिला टीम ने इस क्रम को पूरा किया और महिला टीम ने सीनियर स्तर पर अपना पहला आईसीसी खिताब हासिल किया. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप अपने नाम किया. शेफाली वर्मा की तूफानी 87 रनों की पारी और दीप्ति शर्मा की घातक गेंदबाज़ी ने इस फाइनल को ऐतिहासिक बना दिया. ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि दशकों की मेहनत और इंतज़ार का नतीजा थी.
