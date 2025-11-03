ETV Bharat / sports

डेढ़ साल, तीन फाइनल, तीन ट्रॉफी, भारत ने तीनों बार दक्षिण अफ्रीका को धोया

भारत ने डेढ़ साल में तीन बार दक्षिण अफ्रीका को आईसीसी टूर्नामेंट में हराया ( PTI )

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम ने महिला विश्व कप का खिताब जीत कर इतिहास रचा है. पहली बार महिला टीम विश्व चैंपियन बनी है. पिछले डेढ़ साल में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें तीन बार विश्व कप फाइनल में आमने-सामने आईं और हर बार विजेता नीली जर्सी ही रही है. पुरुषों से लेकर महिलाओं तक, सीनियर से लेकर जूनियर तक हर स्तर पर भारतीय क्रिकेट ने दक्षिण अफ्रीका को परास्त किया है. कहानी की शुरुआत जून 2024 से होती है, जब आईसीसी टी-20 विश्व कप फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सात रनों से हराकर 17 साल बाद खिताब जीता. उस मुकाबले में विराट कोहली की संयमित पारी और जसप्रीत बुमराह की सटीक गेंदबाज़ी ने अफ्रीकी उम्मीदों को तोड़ दिया था. यह वह जीत थी, जिसने भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी और आने वाले महीनों में कई और सुनहरी झलकियां देखने को मिलीं. भारत ने फाइनल में 176 रन बनाए थे. एक समय में दक्षिण अफ्रीका की टीम आसानी से जीतती दिख रही थी, लेकिन चोकर्स के नाम से मशहूर अफ्रीका की बल्लेबाजी एकदम से ढह गई और पूरी टीम निर्धारित ओवर्स में 169 रन ही बना सकी. महिला अंडर-19 विश्व कप का फाइनल