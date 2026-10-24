एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन, 114 मेडल जीतकर रचा इतिहास
एशियन पैरा गेम्स 2026 मेडल टैली में भारत 30 गोल्ड, 35 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज समेत कुल 114 मेडल के साथ चौथे स्थान पर रहा.
Published : October 24, 2026 at 1:55 PM IST
नागोया (जापान): भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के नागोया शहर में आयोजित पांचवें एशियन पैरा गेम्स में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया. भारत ने इस महाद्वीपीय इवेंट में 30 गोल्ड, 35 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज समेत कुल 114 मेडल जीते, जो उसका एशियन पैरा गेम्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है. इससे पहले भारत ने 2022 के एशियन पैर गेम्स में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, जब उन्होंने कुल 111 मेडल अपने नाम किए थे, जिसमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे.
खास बात ये है कि एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने पिछले गेम्स के मुकाबले लगभग 50 प्रतिशत कम खिलाड़ी भेजे थे. इसके बावजूद भारत ज्यादा मेडल जीतने में सफल रहा. भारत ने 2022 में 309 खिलाड़ियों को हांगझोऊ भेजा था, जबकि 2026 में केवल 168 एथलीटों को नागोया भेजा था.
एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन
एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने 8 खेलों में कुल 114 मेडल जीते. एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन सबसे जबरदस्त रहा. जिसमें उन्होंने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 65 मेडल जीते. इसके अलावा भारत ने तीरंदाजी, बैडमिंटन, जोडू, पावरलिफ्टिंग, तैराकी, टेबल टेनिस और शूटिंग में मेडल अपने नाम किए.
- एथलेटिक्स (65 मेडल)
22 गोल्ड, 19 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज
- तीरंदाजी (6 मेडल)
3 गोल्ड, 3 सिल्वर
- बैडमिंटन (16 मेडल
3 गोल्ड, 5 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज
- जोडू (2 मेडल)
1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज
- पावरलिफ्टिंग (2 मेडल)
2 सिल्वर
- तैराकी (11 मेडल)
3 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज
- टेबल टेनिस (7 मेडल)
7 ब्रॉन्ज
- शूटिंग (5 मेडल)
2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज
भारत के नाम तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड
भारतीय पैरा ऐथलीटों ने एशियन पैरा गेम्स में कई रिकॉर्ड बनाए, लेकिन हम यहां उन तीन रिकॉर्ड के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपने-अपने इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.
- संदीप कुमार: पैरा-एथलेटिक्स (पुरुष 400 मीटर T44/T64) - 52.28 सेकंड (T44 वर्ल्ड रिकॉर्ड)
- हनी: पैरा-एथलेटिक्स (पुरुष जैवलिन थ्रो F37) - 60.49 मीटर (वर्ल्ड रिकॉर्ड)
- मोना अग्रवाल: पैरा-शूटिंग (महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1) - 357.5 का स्कोर (वर्ल्ड रिकॉर्ड)
चार खेलों में भारत ने किया क्लीन स्वीप
भारत ने इस एशिय पैरा गेम्स में चार खेलों में तीनों मेडल (गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज) अपने नाम करने में सफल रहा.
- जैवलिन थ्रो में पुरुषों के संयुक्त मुकबाल में सुमित अंतिल ने गोल्ड, महेंद्र गुर्जर ने सिल्वर और संदीप संजय सरगर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए.
- पुरुषों के हाई जंप T63 मुकाबले में भी भारत ने तीनों पदक अपने नाम किए. जिसमें शैलेश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि वरुण भाटी को सिल्वर और राहुल को ब्रॉन्ज मेडल मिला.
- शॉट पुट एफ46 मुकाबले में भी भारत ने क्लीन स्वीप किया. जिसमें सचिन सरजेराव खिलारी ने गोल्ड जीता, जबकि मोहम्मद यासर ने सिल्वर और परवीन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.
- भारत ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो एफ44/64 वर्ग में तीनों पदक जीते, देवेंद्र कुमार ने गोल्ड जीता. जबकि राकेश और प्रदीप कुमार ने क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए.
मेडल टैली में चीन का दबदबा
APG 26 | Medal Tally Update Spectacular show by Team India. Our champions have put up a stellar display at the Asian Para Games 2026, taking India's total tally to a magnificent 114 medals: 🥇 30 Gold 🥈 35 Silver 🥉 49 Bronze Every single podium finish is a testament to extraordinary grit, hard work, and national pride. #AsianParaGames2026 #TeamIndia #Cheer4Bharat #MedalTally #Praise4Para— SAI Media (@Media_SAI) October 23, 2026