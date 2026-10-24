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एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन, 114 मेडल जीतकर रचा इतिहास

एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने 114 मेडल जीतकर रचा इतिहास ( PTI )

नागोया (जापान): भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के नागोया शहर में आयोजित पांचवें एशियन पैरा गेम्स में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया. भारत ने इस महाद्वीपीय इवेंट में 30 गोल्ड, 35 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज समेत कुल 114 मेडल जीते, जो उसका एशियन पैरा गेम्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है. इससे पहले भारत ने 2022 के एशियन पैर गेम्स में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, जब उन्होंने कुल 111 मेडल अपने नाम किए थे, जिसमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे.

खास बात ये है कि एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने पिछले गेम्स के मुकाबले लगभग 50 प्रतिशत कम खिलाड़ी भेजे थे. इसके बावजूद भारत ज्यादा मेडल जीतने में सफल रहा. भारत ने 2022 में 309 खिलाड़ियों को हांगझोऊ भेजा था, जबकि 2026 में केवल 168 एथलीटों को नागोया भेजा था.