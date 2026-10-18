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IND vs WI टी20 सीरीज में इस खिलाड़ी ने जीता 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' का मेडल

ND vs WI टी20 सीरीज में इस खिलाड़ी ने जीता 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' का मेडल ( IANS )

Impact Player of the Series Medal: शनिवार को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया. जिसकी वजह से ये सीरीज T20I सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही. सीरीज में बल्लेबाजों का दबदबा रहा और पहले मैच को छोड़कर हर मैच की एक पारी में 200 से ज्यादा रन बने. जहां वेस्टइंडीज की तरफ से शाई होप ने शानादर बल्लेबाजी की वहीं भारती की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी उम्दा खेल का प्रदर्शन किया. जिसकी वजह से उन्हें टीम का 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' मेडल दिया गया.

रविवार को BCCI ने ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो शेयर किया. जिसमें भारत के ट्रेनिंग असिस्टेंट नुवान सेनेविरात्ने को अय्यर को यह मेडल देते हुए देखा जा सकता है. bcci.tv पर पोस्ट किए गए वीडियो में सेनेविरात्ने ने कहा, 'आज का 'इम्पैक्ट मेडल' उस खिलाड़ी को जाता है जिसने अपना पहला T20I शतक लगाया है. भारत के बहुत कम खिलाड़ियों ने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाए हैं. वह मैदान पर और उसके बाहर भी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए यह अवॉर्ड श्रेयस अय्यर को जाता है.'

श्रेयस अय्यर का सीरीज में प्रदर्शन

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए यह सीरीज बल्ले से काफी शानदार रही. उन्होंने पांच पारियों में 45.25 की औसत और 205.68 के स्ट्राइक रेट से 181 रन बनाए और सीरीज में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. लखनऊ में सीरीज के पहले मैच में उन्होंने अपना पहला T20I शतक जड़ा, जिसके साथ वो तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सातवें भारतीय क्रिकेटर बन गए. हालांकि वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने 5 मैचों में दो शतक के साथ कुल 261 रन बनाए.