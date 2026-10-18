IND vs WI टी20 सीरीज में इस खिलाड़ी ने जीता 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' का मेडल
'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' का मेडल उस खिलाड़ी को दिया जाता है, जिसने सीरीज में इम्पैक्ट छोड़ा हो.
Published : October 18, 2026 at 5:34 PM IST
Impact Player of the Series Medal: शनिवार को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया. जिसकी वजह से ये सीरीज T20I सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही. सीरीज में बल्लेबाजों का दबदबा रहा और पहले मैच को छोड़कर हर मैच की एक पारी में 200 से ज्यादा रन बने. जहां वेस्टइंडीज की तरफ से शाई होप ने शानादर बल्लेबाजी की वहीं भारती की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी उम्दा खेल का प्रदर्शन किया. जिसकी वजह से उन्हें टीम का 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' मेडल दिया गया.
रविवार को BCCI ने ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो शेयर किया. जिसमें भारत के ट्रेनिंग असिस्टेंट नुवान सेनेविरात्ने को अय्यर को यह मेडल देते हुए देखा जा सकता है. bcci.tv पर पोस्ट किए गए वीडियो में सेनेविरात्ने ने कहा, 'आज का 'इम्पैक्ट मेडल' उस खिलाड़ी को जाता है जिसने अपना पहला T20I शतक लगाया है. भारत के बहुत कम खिलाड़ियों ने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाए हैं. वह मैदान पर और उसके बाहर भी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए यह अवॉर्ड श्रेयस अय्यर को जाता है.'
श्रेयस अय्यर का सीरीज में प्रदर्शन
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए यह सीरीज बल्ले से काफी शानदार रही. उन्होंने पांच पारियों में 45.25 की औसत और 205.68 के स्ट्राइक रेट से 181 रन बनाए और सीरीज में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. लखनऊ में सीरीज के पहले मैच में उन्होंने अपना पहला T20I शतक जड़ा, जिसके साथ वो तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सातवें भारतीय क्रिकेटर बन गए. हालांकि वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने 5 मैचों में दो शतक के साथ कुल 261 रन बनाए.
🎥 Rain, runs, and some dressing room BTS ⏪ Summing up the series decider, ft. the 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 medal presentation 🏅 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ShreyasIyer15 https://t.co/vZzRL6Flhq— BCCI (@BCCI) October 18, 2026
IND vs WI टी20 सीरीज पर एक नजर
भारत ने पहला और तीसरा मैच जीता था, लेकिन वेस्टइंडीज ने दूसरे और चौथे मैच में वापसी करते हुए सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया. इसके बाद बारिश के कारण निर्णायक मैच रद्द करना पड़ा, जिसके चलते दोनों टीमों ने ट्रॉफी साझा की. लखनऊ में खेले गए पहले T20I में भारत ने 172 रनों के लक्ष्य का पीछा किया, जबकि रांची में हुए दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने 250 रनों के बड़े लक्ष्य को हासिल कर लिया. इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में भारत ने 223 रनों का बचाव करते हुए 14 रनों से जीत दर्ज की, लेकिन हैदराबाद में हुए चौथे मैच में टीम 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही और 24 रनों से हार गई.
टीम इंडिया की अगली टी20 सीरीज
भारत अब पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए न्यूजीलैंड जा रहा है. सीरीज की शुरुआत क्राइस्टचर्च में 22 अक्टूबर से होगी. इस दौरे टीम इंडिया कुल 5 टी20 मैच खेलेगी. सभी मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होंगे.