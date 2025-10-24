ETV Bharat / sports

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

उन्नति हुड्डा को मिली हार उन्नति को ग्लाज एरिना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की वांग झीयी से 21-14, 21-11 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी वांग ने 35वीं रैंक वाली भारतीय महिला शटलर को सीधे गेम में हराकर यह मैच सिर्फ 39 मिनट में अपने नाम कर लिया.

आपको बता दें कि, फ्रेंच ओपन में भारत का अभियान दूसरे राउंड में खत्म हो गया, जिसमें उन्नति हुड्डा और रोहन कपूर-रुथविका गड्डे और कविप्रिया सेल्वम-सिमरन सिंघी की डबल्स टीमें हारकर बाहर हो गईं. 18 साल की उभरती हुई खिलाड़ी उन्नति पहली राउंड पार करने वाली अकेली भारतीय सिंगल्स शटलर थीं.

हैदराबाद : भारतीय बैडमिंटन के लिए आज का दिन निराशाजनक साबित हुआ है. इंडियन शटलर्स का अभियान पेरिस में चल रहे फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन में खत्म हो गया है. भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के पहले ही राउंड से बाहर हो गए थे, जबकि अब दूसरे राउंड से 18 साल की उन्नति हुड्डा भी बाहर हो गईं हैं. अब टूर्नामेंट में भारत का अभियान पूरी तरह से खत्म हो गया है.

उन्होंने पहले राउंड में मलेशिया की लेत्शाना करुपथेवन को हराया और अपनी चीनी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अच्छी शुरुआत की. उन्नति ने पहले गेम में जल्दी ही 4-3 की बढ़त बना ली थी. हालांकि, वांग ने गेम को अपने हाथ में ले लिया और आसानी से पहला गेम जीत लिया. उन्नति ने दूसरे गेम में वापसी करने की कोशिश की और पहले दो पॉइंट हासिल किए. हालांकि, वांग ने लगातार 11 पॉइंट जीतकर मैच को भारतीय युवा खिलाड़ी की पकड़ से बाहर कर दिया.

मिक्स्ड डबल्स में भी भारत की हार

इस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स कैटेगरी में रोहन कपूर और रुथविका गड्डे के बाहर होने के साथ ही भारत का अभियान खत्म हो गया. वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थॉम गिक्वेल और डेल्फिन डेलरू के खिलाफ खेलते हुए, भारतीय जोड़ी 21-23, 8-21, 17-21 से एक घंटे और 15 मिनट में हार गई. महिला डबल्स कैटेगरी में भारत की कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी को दक्षिण कोरिया की दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी किम हे जियोंग और कोंग ही योंग ने 21-7, 21-9 से 34 मिनट में हरा दिया.

पहले राउंड में बाहर हुए भारत के स्टार शटलर्स

आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में पहले ही भारत को बड़ा झटका लगा चुका है क्योंकि उनके स्टार शटलर्स पहले ही राउंड से बाहर हो गए थे. भारत की मशहूर पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को पहले राउंड में ही चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा. बिना रैंक वाली इंडोनेशियाई जोड़ी रहमत हिदायत और मुहम्मद रियान अर्दियांतो के खिलाफ खेलते हुए सात्विक और चिराग 42 मिनट में 21-18, 22-20 से हार गए.

तो वहीं मेंस सिंगल्स कैटेगरी में लक्ष्य सेन को फ्रेंच ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले राउंड में आयरलैंड के न्हाट गुयेन से सीधे गेम्स में हारने के बाद टूर्नामेंट से जल्दी बाहर हो गए. इस भारत की चुनौती पूरी तरह से टूर्नामेंट में खत्म हो गई है.