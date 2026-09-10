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टल सकता है 13 सितंबर का भारत-अफगानिस्तान मैच, दिल्ली पुलिस ने DDCA को लिखी चिट्ठी

दिल्ली पुलिस (सेंट्रल रेंज) के यातायात उपायुक्त द्वारा जारी पत्र के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में 11 सितंबर से 13 सितंबर के बीच प्रतिष्ठित ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. इस उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधि, गणमान्य अतिथि और वीवीआईपी दिल्ली पहुंच रहे हैं. इसके मद्देनजर शहर में व्यापक ट्रैफिक व्यवस्था, वीवीआईपी रूट रेगुलेशन, ट्रैफिक डायवर्जन और रूट क्लीयरेंस के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जा रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली में आगामी 13 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं. दिल्ली पुलिस के यातायात विभाग ने सुरक्षा और वीवीआईपी मूवमेंट का हवाला देते हुए दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें इस हाई-प्रोफाइल मैच को किसी अन्य तिथि पर पुनर्निर्धारित करने का आग्रह किया गया है.

25 हजार से अधिक दर्शकों के जुटने की संभावना

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, 13 सितंबर को होने वाले इस टी20 मुकाबले में लगभग 25,000 से 35,000 दर्शकों के स्टेडियम में पहुंचने की उम्मीद है. मैच के दौरान अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास के इलाकों जैसे डीडीयू मार्ग, बीएसजे मार्ग, मिंटो रोड और कमला मार्केट में भारी ट्रैफिक और पैदल यात्रियों की आवाजाही रहती है. इसके अलावा बीएसजे मार्ग, माता सुंदरी कॉलेज, राजघाट और बल भवन के आसपास पार्किंग की समस्या और वाहनों के अत्यधिक दबाव के कारण सड़कों पर लंबा जाम लगने की आशंका जताई गई है.

पुलिस बल पर पड़ेगा अतिरिक्त दबाव

यातायात पुलिस का तर्क है कि ब्रिक्स सम्मेलन की सुरक्षा और वीवीआईपी रूटों को सुरक्षित रखने में पहले ही पुलिस महकमे पर भारी जिम्मेदारी है. ऐसे में यदि उसी दिन क्रिकेट मैच का आयोजन होता है, तो ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन सेवाओं के रास्तों को खुला रखना और सुरक्षा व्यवस्था को संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा.

विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) के अनुमोदन से भेजे गए इस पत्र में डीडीसीए से अपील की गई है कि सम्मेलन के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद इस मैच को किसी अनुकूल तारीख पर आयोजित किया जाए, ताकि विदेशी मेहमानों, वीवीआईपी और आम जनता की सुरक्षा व सुगम आवाजाही में कोई बाधा न आए. अब देखना यह होगा कि डीडीसीए इस पर क्या फैसला लेता है.



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