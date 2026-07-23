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1st T20 : गेंदबाजों और सूर्यवंशी ने भारत को पहले टी20 में जिम्बाब्वे पर सात विकेट की जीत दिलाई

भारतीय टीम जीत का जश्न मनाती हुई (बाएं) व वैभव सूर्यवंशी तूफानी पारी खेलते हुए (दाएं). ( X @BCCI )

By PTI 5 Min Read

हरारे : तेज गेंदबाजों मयंक यादव और प्रिंस यादव की धारदार गेंदबाजी के बाद सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के तूफानी अर्धशतक से भारत ने गुरुवार को यहां पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे के सात विकेट से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली. जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने सूर्यवंशी (50 रन, 19 गेंद, चार छक्के, चार चौके) और इशान किशन (35 रन, 24 गेंद, तीन चौके, दो छक्का) की पारियों से 13.2 ओवर में तीन विकेट पर 126 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की. कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी नाबाद 28 रन बनाए. भारत ने इससे पहले मयंक (18 रन पर दो विकेट) और प्रिंस (19 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी से जिम्बाब्वे को सात विकेट पर 125 रन पर रोक दिया. रवि बिश्नोई और शिवम दुबे ने एक-एक विकेट हासिल किया. जिम्बाब्वे ने 14वें ओवर में 64 रन तक पांच विकेट गंवा दिए थे जिसके बाद वेस्ली माधेवेरे (39 रन, 34 गेंद, तीन चौके, एक छक्का) और ताडिवनाशे मरुमानी (नाबाद 27, 20 गेंद, दो चौके, एक छक्का) ने छठे विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी करके टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत को सूर्यवंशी ने तूफानी शुरुआत दिलाई. सूर्यवंशी ने रिचर्ड एनगारवा की लगातार गेंदों पर दो छक्कों और एक चौके के साथ तेवर दिखाए. ब्लेसिंग मुजरबानी (26 रन पर दो विकेट) ने अभिषेक शर्मा (01) को ब्रेड इवान्स के हाथों कैच कराके जिम्बाब्वे को शुरुआती सफलता दिलाई. सूर्यवंशी ने इवान्स की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का मारा जबकि मुजरबानी पर दो चौके और एक छक्का जड़कर पांचवें ओवर में भारत के रनों का अर्धशतक पूरा किया. किशन ने न्युमैन नयामहुरी पर तीन चौकों के साथ पावर प्ले में भारत का स्कोर एक विकेट पर 66 रन किया. सूर्यवंशी ने एनगारवा की गेंद पर एक रन के साथ 18 गेंद में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया. यह 15 वर्षीय क्रिकेटर पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाला सबसे युवा बल्लेबाज बना. वह हालांकि अगली गेंद पर डीप थर्डमैन पर कुरेन को कैच दे बैठे.