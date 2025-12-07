ETV Bharat / sports

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा, रोहित ने रचा इतिहास, यशस्वी-विराट ने बिखेरा जलवा

भारतीय क्रिकेट टीम ( IANS )

हैदराबाद: भारत ने विशाखापत्तनम में तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के तीसरे और आखिरी वनडे में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया. टीम ने प्रोटियाज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में मिली हार की निराशा को पीछे छोड़ते हुए 2-1 से सीरीज़ जीत ली. अब टीम इस जीत के मोमेंटम के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज़ में उतरेगी. इस मैच में भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी लगाई, जबकि कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने चार-चार विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई. रोहित शर्मा ने रचा इतिहास

इस मुकाबले में 271 रनों का टारगेट मेजबान टीम के लिए बहुत आसान साबित हुआ, क्योंकि ओपनर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने 155 रनों की शानदार पार्टनरशिप करके टीम को बेहतरीन शुरुआत दी. रोहित 75 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें तीन छक्के शामिल थे, लेकिन पवेलियन लौटने से पहले उन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया और 20,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बन गए.