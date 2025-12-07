ETV Bharat / sports

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा, रोहित ने रचा इतिहास, यशस्वी-विराट ने बिखेरा जलवा

India vs South Africa 3rd ODI: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली. विराट ने पूरी सीरीज में जलवा बिखेरा.

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 12:53 AM IST

हैदराबाद: भारत ने विशाखापत्तनम में तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के तीसरे और आखिरी वनडे में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया. टीम ने प्रोटियाज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में मिली हार की निराशा को पीछे छोड़ते हुए 2-1 से सीरीज़ जीत ली. अब टीम इस जीत के मोमेंटम के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज़ में उतरेगी. इस मैच में भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी लगाई, जबकि कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने चार-चार विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई.

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास
इस मुकाबले में 271 रनों का टारगेट मेजबान टीम के लिए बहुत आसान साबित हुआ, क्योंकि ओपनर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने 155 रनों की शानदार पार्टनरशिप करके टीम को बेहतरीन शुरुआत दी. रोहित 75 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें तीन छक्के शामिल थे, लेकिन पवेलियन लौटने से पहले उन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया और 20,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बन गए.

यशस्वी और कोहली ने किया कमाल
जायसवाल ने 121 बॉल में 12 चौके और 2 छक्कों के साथ नाबाद 116 रनों की शानदार पारी खेलकर चेज़ को संभाला, जबकि उनके बाद बैटिंग करने आए विराट कोहली ने पिछले मैच की अपनी फॉर्म जारी रखते हुए 45 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाए. केशव महाराज ने एक विकेट लिया. इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड यशस्वी जायसवाल को मिला, जबकि सीरीज में 2 शतक और एक अर्धशतक के साथ 302 रन बनाने वाले विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.

कुलदीप और कृष्णा ने चटकाए 4-4 विकेट
इससे पहले मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. रयान रिकेल्टन के रूप में शुरुआती झटका लगने के बाद क्विंटन डी कॉक और कप्तान टेम्बा बावुमा ने दूसरे विकेट के लिए 113 रन जोड़े. क्विंटन ने 106 रनों की शानदार पारी खेली लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने से टीम 170/3 से 270 रन पर ऑल आउट हो गई. कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने चार-चार विकेट हासिल किए.

