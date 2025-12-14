ETV Bharat / sports

भारत ने पाकिस्तान को रौंदा, दीपेश-कनिष्क ने तोड़ी पाक बल्लेबाजों की कमर, एशिया कप में धमाकेदार जीत

भारत बनाम पाकिस्तान अंडर-19 टीम के कप्तान ( IANS )

हैदराबाद: भारत और पाकिस्तान के बीच आज यानी 14 दिसंबर को अंडर-19 एशिया कप 2025 का मुकाबला खेला गया. दुबई के आईसीसी एकेडमी पर भारत ने पाकिस्तान को 90 रनों से धूल चटा दी है. इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर के मैच में 46.1 ओवर 240 रन बनाए. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 41.2 ओवर में 150 रनों पर ढेर हो गई और 90 रनों से मुकाबला हार गई. इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया. आयुष और आरोन ने खेली शानदार पारी

​​इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत के लिए आयुष मात्रे और वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की थी. वैभव 5 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि आयुष मात्रे ने 25 बॉल में 38 रनों की पारी खेली. उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए.