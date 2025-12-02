ETV Bharat / sports

जूनियर विमेंस वर्ल्ड कप: भारत ने शानदार जीत के साथ की अपने अभियान की शुरुआत

जूनियर विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने नामीबिया के खिलाफ 13 गोल दाग कर शानदार जीत दर्ज की.

भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम
भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम (FIH PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 10:37 AM IST

हैदराबाद: भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने सोमवार, 1 दिसंबर को चिली में नामीबिया के खिलाफ 13-0 की बड़ी जीत के साथ जूनियर विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत की.

मैच में हिना बानो और कनिका सिवाच ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक बनाई, जबकि साक्षी राणा ने दो गोल किए. बिनिमा धन, सोनम, साक्षी शुक्ला, इशिका, और मनीषा ने भी एक-एक गोल किए. इस जीत के साथ, भारत पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गया.

भारत ने शुरू से ही मैच पर अपना दबदाब बनाए रखा और शुरुआती 15 मिनट में ही भारत को 4-0 की बढ़त मिल गई. जिसमें साक्षी राणा ने 10वें मिनट में पहला गोल दाग दिया. उसके बाद कनिका सिवाच (12वें मिनट में, बिनिमा धन 14वें मिनट में और सोनम ने 14वें ही मिनट में चौथा गोल दाग दिया.

नामीबिया ने मौके बनाने के लिए थोड़ा अग्रेसन दिखाया, लेकिन इंडियन मिडफील्डर्स की दबदबे वाली पोजीशन ने उन्हें लगातार दूर रखा. और भारत ने अपने गोल की संख्या चार से बढ़ाकर 7-0 कर लिया.

इंडिया मैच में पूरी तरह से कंट्रोल में था और दूसरे हाफ की शुरुआत में भी टॉप पर बना रहा. इस दौरन भारतीय महिला खिलाड़ियों ने दसवां गोल दाग कर अपनी टीम का दबदबा बनाए रखा. हिना बानो ने 45वें मिनट में अपनी हैट्रिक पूरी की, जबकि कनिका सिवाच ने भी पेनल्टी कॉर्नर से अपना तीसरा गोल दाग दिया. जिससे तीन क्वार्टर के बाद भारत ने 12-0 की बढ़त बना ली.

आखिरी क्वार्टर की शुरुआत में कुछ बदलाव करने के बाद, भारत ने मौके बनाना जारी रखा और बेंच को अपनी छाप छोड़ने का मौका मिला. नामीबिया ने चौथे क्वार्टर में कड़ी टक्कर दी, हालांकि, मनीषा ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल करके भारत की बढ़त 13-0 तक पहुंचा दी.

भारत का अगला मैच 3 दिसंबर को जर्मनी से होगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 7:45 बजे शुरू होगा.

