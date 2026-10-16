भारतीय बल्लेबाज पूनम राउत ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की
सैंतीस वर्षीय पूनम ने 2009 से 2021 के बीच भारत के लिए चार टेस्ट, 73 वनडे और 35 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में योगदान दिया.
By PTI
Published : October 16, 2026 at 2:37 PM IST
मुंबई: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शीर्ष क्रम की बल्लेबाज पूनम राउत ने बृहस्पतिवार को तत्काल प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की. सैंतीस वर्षीय पूनम ने 2009 से 2021 के बीच भारत के लिए चार टेस्ट, 73 वनडे और 35 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले.
पूनम ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट में कहा, 'काफी सोच-विचार और आत्ममंथन के बाद मैंने खेल के सभी प्रारूपों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया है.' उन्होंने कहा, 'भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है.
India Women international Punam Raut announces retirement from #cricket, as she looks to give back the game in different way. She represented #INDW in 112 matches across #Test, #ODI and #T20I, scoring 3,283 runs, with her last international match way back in 2021. #IndiaCricket | @BCCIWomen @raut_punam @ICC— The CricHub (@thecrichub_live) October 15, 2026
क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ एक खेल नहीं रहा, बल्कि इसने मेरे व्यक्तित्व को निखारा, मुझे मुश्किल परिस्थितियों में डटे रहना सिखाया और ऐसी यादें दीं, जिन्हें मैं हमेशा संजोकर रखूंगी. मैंने जब भी भारतीय जर्सी पहनी, हर बार इसे अपार गर्व और कृतज्ञता के साथ पहना.'
पूनम ने कहा, 'भारतीय जर्सी पहनना मेरा सपना था जो हकीकत में बदला. मुझे जो भरोसा और समर्थन मिला, मैं हमेशा उसके लिए आभारी रहूंगी.' पूनम ने अपने करियर को संवारने में घरेलू टीम के योगदान को भी याद किया. उन्होंने कहा, 'अपने शुरुआती वर्षों में मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं मुंबई क्रिकेट संघ की दिल से आभारी हूं. वहां मिले मौकों और मार्गदर्शन ने मेरे क्रिकेट करियर की नींव रखी.'
राउत का T20 सफर
सबसे छोटे फ़ॉर्मेट में उन्होंने 27.65 के एवरेज और 92.17 के स्ट्राइक रेट से 719 T20I रन बनाए, जिसमें चार हाफ-सेंचुरी शामिल हैं. वह भारत के लिए चार T20 वर्ल्ड कप कैंपेन, 2009, 2010, 2012 और 2014 में भी खेली थीं. चारों एडिशन में उनकी दो खास पारियां पाकिस्तान (2009) के खिलाफ 54* और 2014 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 52 बॉल पर 56 रन थीं.
मुंबई टीम का शुक्रिया
राउत ने अपने करियर को बनाने के लिए अपनी घरेलू टीम, मुंबई का भी शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा, 'मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मेरे शुरुआती सालों में मुझ पर भरोसा किया.' उन्होंने आगे कहा, 'वहां मुझे जो मौके और गाइडेंस मिले, उन्होंने मेरे क्रिकेट के सफर की नींव रखी.'