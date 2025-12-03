ETV Bharat / sports

भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के स्क्वाड का किया ऐलान, टीम से 2 धांसू खिलाड़ी बाहर

हैदराबाद: भारतीय चयनकर्ताओं ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ IDFC फर्स्ट बैंक टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड की घोषणा कर दी है. सीनियर मेंस सिलेक्शन कमिटी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने पांच मैचों की टी20I सीरीज के लिए टीम में उपकप्तान के तौर पर शुभमन गिल को जगह दी है. इसके साथ ही चोट के बाद स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की भी टीम में वापसी हुई है.

गिल और हार्दिक की हुई वापसी

आपको बता दें कि, शुभमन गिल इंडिया के वाइस-कैप्टन के तौर पर वापस आ गए हैं लेकिन सीरीज में उनका हिस्सा लेना बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है. उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में चोट लगी थी. गिल पहले टेस्ट की पहली पारी में गर्दन में चोट खा बैठे थे. इसके बाद वो दोनों टेस्ट मैचों से और तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे.

इन 2 खिलाड़ियों की टीम से हुई छुट्टी

हार्दिक पांड्या को एशिया कप 2025 के दौरान चोट लगी थी. अब चोट के बाद टीम में लौटे हार्दिक पांड्या ने अपने आप को सैयद मुश्ताक अली टॉफी में साबित कर दिया है. उन्होंने बॉल और बल्ले दोनों के साथ शानदार प्रदर्शन कर अपनी फिटनेस साबित कर दी है. इसके साथ ही टीम से नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह को बाहर कर दिया गया है.