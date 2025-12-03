ETV Bharat / sports

भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के स्क्वाड का किया ऐलान, टीम से 2 धांसू खिलाड़ी बाहर

India vs South Africa T20 series : भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान किया है.

भारतीय क्रिकेट टीम (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 6:16 PM IST

हैदराबाद: भारतीय चयनकर्ताओं ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ IDFC फर्स्ट बैंक टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड की घोषणा कर दी है. सीनियर मेंस सिलेक्शन कमिटी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने पांच मैचों की टी20I सीरीज के लिए टीम में उपकप्तान के तौर पर शुभमन गिल को जगह दी है. इसके साथ ही चोट के बाद स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की भी टीम में वापसी हुई है.

गिल और हार्दिक की हुई वापसी
आपको बता दें कि, शुभमन गिल इंडिया के वाइस-कैप्टन के तौर पर वापस आ गए हैं लेकिन सीरीज में उनका हिस्सा लेना बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है. उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में चोट लगी थी. गिल पहले टेस्ट की पहली पारी में गर्दन में चोट खा बैठे थे. इसके बाद वो दोनों टेस्ट मैचों से और तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे.

इन 2 खिलाड़ियों की टीम से हुई छुट्टी
हार्दिक पांड्या को एशिया कप 2025 के दौरान चोट लगी थी. अब चोट के बाद टीम में लौटे हार्दिक पांड्या ने अपने आप को सैयद मुश्ताक अली टॉफी में साबित कर दिया है. उन्होंने बॉल और बल्ले दोनों के साथ शानदार प्रदर्शन कर अपनी फिटनेस साबित कर दी है. इसके साथ ही टीम से नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह को बाहर कर दिया गया है.

जसप्रीत बुमराह की हुई वापसी
इसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में आराम दिए जाने के बाद जसप्रीत बुमराह भी पांच मैचों की सीरीज के लिए वापस आ गए हैं. उनके साथ मिलकर अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी क्रम की कमान संभालेंगे. तो वहीं स्पिन का जिम्मा कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और वाशिंगटन सुंदर के ऊपर होगा.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का टी20 स्क्वाड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर.

