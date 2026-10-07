ETV Bharat / sports

IND vs WI Match: रांची पहुंचीं दोनों टीमें, 8 को JSCA में प्रैक्टिस, 9 को आमने-सामने

वहीं, होटल रेडिसन ब्लू के बाहर भी दर्शकों का जमावड़ा देखने को मिला. लोग अपने फेवरेट क्रिकेटरों की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते नजर आए. खिलाड़ियों के होटल पहुंचने की खबर के साथ ही प्रशंसकों की भीड़ बढ़ती गई. हर कोई अपने पसंदीदा खिलाड़ी को करीब से देखने और उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखा.

रांची एयरपोर्ट पर अपने पसंदीदा क्रिकेटरों को देखने के लिए क्रिकेट प्रशंसकों में गजब का उत्साह देखने को मिला. टीम इंडिया के खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए प्रशंसक काफी आतुर नजर आए. खासकर श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्सुकता दिखी. एयरपोर्ट से लेकर होटल तक प्रशंसक अपने फेवरेट खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए इंतजार करते रहे. खिलाड़ियों के पहुंचते ही माहौल उत्साह से भर गया.

मुकाबले से एक दिन पहले 8 अक्टूबर को JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन होगा. पहले भारतीय टीम मैदान पर अभ्यास करेगी. इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी. अभ्यास के दौरान खिलाड़ियों की तैयारियों के साथ कप्तानों की रणनीति पर भी नजर रहेगी. इसके बाद 9 अक्टूबर की शाम 7 बजे दोनों टीमें दूसरे टी-20 मुकाबले में आमने-सामने होंगी.

रांची का मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम

रांची में होने वाला दूसरा मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है. भारतीय टीम जहां सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी, वहीं वेस्टइंडीज की नजर वापसी करते हुए सीरीज बराबर करने पर होगी. मैच से पहले 8 अक्टूबर का प्रैक्टिस सेशन दोनों टीमों की तैयारियों का अहम पड़ाव रहेगा.

पहला T20 मैच 8 विकेट से जीता भारत

इससे पहले 6 अक्टूबर को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया था. भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 19.1 ओवर में 171 रन पर ऑलआउट हो गई थी. शेरफेन रदरफोर्ड ने 34 गेंदों पर 56 रन और शाई होप ने 52 रन बनाए. भारत की ओर से नमन धीर ने तीन विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को दो-दो विकेट मिले.

एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा के इंतजाम (etv bharat)

172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 14.4 ओवर में दो विकेट खोकर 172 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. कप्तान श्रेयस अय्यर ने 43 गेंदों में नाबाद 102 रन की शानदार कप्तानी पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और छह छक्के लगाए. श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. वहीं इशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे.

पहले मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मयंक यादव और अर्शदीप सिंह शामिल थे. वहीं वेस्टइंडीज की टीम में शाई होप, कामिल पूरन, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेज, अकील होसेन, शामर स्प्रिंगर और शामर जोसेफ शामिल रहे.

ये भी पढ़ें: IND Vs WI Match: जेएससीए में टिकटों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, अब तक 8033 टिकट बिके

IND vs WI T20: रांची में आज से टिकटों की बिक्री शुरू, दूर-दूर से JSCA स्टेडियम पहुंचे दर्शक

IND Vs WI Match: रांची में सुरक्षा घेरा, टिकट की कालाबाजारी और साइबर ठगी पर पुलिस की पैनी नजर