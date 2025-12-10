ETV Bharat / sports

धर्मशाला में टी-20 मैच के लिए इस दिन से मिलेंगी ऑफलाइन टिकट, ऑनलाइन सेल हुई पूरी

एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला ( ETV Bharat )

धर्मशाला: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेली जा रही है. सीरीज का पहला मुकाबला सोमवार को कटक में खेला गया. भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को बुरी तरह से रौंद दिया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका 74 रनों पर सिमट गई. सीरीज का तीसरा मैच इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 14 दिसंबर को खेला जाएगा. एचपीसीए ने मैच को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं. स्टेडियम के आस-पास सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. मैच के लिए दोनों टीमें 12 दिसंबर को चार्टर प्लेन से कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी. इसके बाद बस के जरिए सड़क मार्ग से धर्मशाला पहुंचेंगी. 13 दिसंबर को दोनों टीमों का प्रैक्टिस शेड्यूल तय है, जिसके तहत साढ़े चार बजे से साढ़े सात बजे तक साउथ अफ्रीका और साढ़े सात बजे से दस बजे तक टीम इंडिया प्रैक्टिस करेगी. 14 दिसंबर को खेला जाएगा भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी-20 मैच (ETV Bharat) वहीं, स्टेडियम के बाहर 11 दिसंबर से काउंटर पर ऑफलाइन टिकट बिकना शुरू होंगी. ऑफलाइन टिकट में किसी तरह की छूट नहीं रहेगी. एक आधार कार्ड या पहचान पत्र पर एक व्यक्ति को दो टिकटों की बिक्री की जाएगी. मैच को लेकर ऑनलाइन टिकट की सेल पूरी हो चुकी है. 1750 रुपये में बिकने वाली ऑनलाइन टिकट काउंटर पर 1500 रुपये में उपलब्ध होगी.