धर्मशाला में टी-20 मैच के लिए इस दिन से मिलेंगी ऑफलाइन टिकट, ऑनलाइन सेल हुई पूरी
भारत और साउथ अफ्रीका धर्मशाला में टी-20 मैच खेलेंगी. इसके लिए स्टेडियम में टिकटों की बिक्री के लिए ऑफलाइन काउंटर लगाया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 2:06 PM IST|
Updated : December 10, 2025 at 5:10 PM IST
धर्मशाला: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेली जा रही है. सीरीज का पहला मुकाबला सोमवार को कटक में खेला गया. भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को बुरी तरह से रौंद दिया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका 74 रनों पर सिमट गई. सीरीज का तीसरा मैच इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 14 दिसंबर को खेला जाएगा.
एचपीसीए ने मैच को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं. स्टेडियम के आस-पास सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. मैच के लिए दोनों टीमें 12 दिसंबर को चार्टर प्लेन से कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी. इसके बाद बस के जरिए सड़क मार्ग से धर्मशाला पहुंचेंगी. 13 दिसंबर को दोनों टीमों का प्रैक्टिस शेड्यूल तय है, जिसके तहत साढ़े चार बजे से साढ़े सात बजे तक साउथ अफ्रीका और साढ़े सात बजे से दस बजे तक टीम इंडिया प्रैक्टिस करेगी.
वहीं, स्टेडियम के बाहर 11 दिसंबर से काउंटर पर ऑफलाइन टिकट बिकना शुरू होंगी. ऑफलाइन टिकट में किसी तरह की छूट नहीं रहेगी. एक आधार कार्ड या पहचान पत्र पर एक व्यक्ति को दो टिकटों की बिक्री की जाएगी. मैच को लेकर ऑनलाइन टिकट की सेल पूरी हो चुकी है. 1750 रुपये में बिकने वाली ऑनलाइन टिकट काउंटर पर 1500 रुपये में उपलब्ध होगी.
पर्यटकों के लिए बंद हुआ स्टेडियम
मैच के चलते एचपीसीए ने बुधवार से स्टेडियम को पर्यटकों के लिए बंद करने का निर्णय लिया है. अब स्टेडियम दर्शकों के लिए 17 दिसंबर के बाद ही खुलेगा. दरअसल धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम दुनिया के सबसे खूबसूरत ग्राउंड में से एक हैं. बाहर से आने वाले पर्यटक स्टेडियम जरूर जाते हैं और दर्शक दीर्घा में खड़े होकर धौलाधार रेंज के सामने फोटो जरूर खिंचवाते हैं. वर्ष भर आने वाले पर्यटकों का स्टेडियम में आना जाना लगा रहता है, लेकिन मैचों के दौरान स्टेडियम को कुछ समय के लिए बंद रखा जाता है. इसी कड़ी में 11 से 17 दिसंबर तक मैच के चलते स्टेडियम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा.
दलाई लामा-सीएम समेत इन हस्तियों को भेजा गया निमंत्रण
एचपीसीए की ओर से 14 दिसंबर के मैच के लिए तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रदेश के चीफ जस्टिस को निमंत्रण भेजा गया है. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को एचपीसीए की ओर से धर्मशाला प्रवास के दौरान मैच में आने का न्यौता दिया गया था. मैच को लेकर युवा खासे उत्साहित हैं. इससे पहले भी धर्मशाला में जो भी मैच खेले गए हैं, उसमें भी देश-विदेश के क्रिकेट प्रेमियों की खासी भीड़ उमड़ती रही है.
