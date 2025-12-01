ETV Bharat / sports

IND vs SA ODI: रांची से दोनों टीमें रवाना, एयरपोर्ट बना फैन जोन, सुरक्षा चूक और टिकट कालाबाजारी पर JSCA ने दी सफाई

वनडे सीरीज का पहला मुकाबना संपन्न होने के बाद भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें रांची से रवाना हो गईं.

IND vs SA ODI
विराट कोहली (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 1, 2025 at 3:57 PM IST

Updated : December 1, 2025 at 5:21 PM IST

रांची: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की. 17 रन से मिली इस जीत ने रांची के JSCA स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का जोश दोगुना कर दिया. मैदान में बल्ले और गेंद से दम दिखाने के बाद सोमवार को दोनों टीमें रांची से आगे के मुकाबले के लिए रवाना हो गईं. लेकिन खिलाड़ियों के रुख्सत होते ही रांची का माहौल एक बार फिर क्रिकेट के रंग में डूब गया.

सुबह से ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी. जेर्सी पहने युवा, टीम इंडिया का झंडा लहराते छोटे बच्चे, और मोबाइल कैमरा ऑन किए फैंस… हर कोई बस एक ही उम्मीद लेकर पहुंचा था कि वे अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक पा सकें. एयरपोर्ट के मेन गेट से लेकर VIP लाउंज तक फैंस का हुजूम ऐसा लग रहा था, मानो रांची में एक और मैच शुरू होने वाला हो.

रांची से दोनों टीमें रवाना (Etv Bharat)

स्टेडियम में शतक लगाने वाले विराट कोहली से लेकर कप्तान केएल राहुल और रोहित शर्मा तक, जैसे ही खिलाड़ी एयरपोर्ट पहुंचे, फैंस का शोर गूंज उठा. सुरक्षा घेरे के बावजूद कई जगह खिलाड़ी भीड़ को हाथ हिलाकर अभिवादन करते दिखे. खासकर विराट को देखने की चाहत में युवाओं की भीड़ कई बार आगे बढ़ती दिखाई दी. वहीं रोहित शर्मा और कुलदीप यादव को भी काफी प्यार मिला. कुलदीप के चार विकेट अभी भी लोगों की चर्चा में थे.

दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाड़ियों के लिए भी रांची के दर्शकों ने समान उत्साह दिखाया. मैथ्यू ब्रीट्जके और मार्को यानसन- दोनों ने शानदार पारी खेली थी, इसलिए जब वे एयरपोर्ट पहुंचे तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया. यानसन ने मुस्कुराते हुए फैंस की तरफ हाथ हिलाया, तो कई दर्शक उनकी वीडियो बनाने में जुट गए.

IND vs SA ODI
एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा (Etv Bharat)

रांची के जिस होटल में दोनों टीमें ठहरी थीं, वहां भी सुबह से ही भीड़ लगी रही. फैंस होटल के बाहर खड़े होकर खिलाड़ियों के बाहर आने का इंतजार करते रहे. जब बस होटल से निकली तो फैंस ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर बस को घेर लिया. बच्चे रोहित भैया और विराट सर की आवाज देते दिखे. कई फैंस बस के गुजरते ही खुशी से झूम उठे. जैसे मैच खत्म होने के बाद भी क्रिकेट का जुनून कम नहीं हुआ हो.

जीत के बाद टीम इंडिया का मूड भी अच्छा दिखाई पड़ा. खिलाड़ियों ने रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे की तैयारी पर फोकस करने का संदेश दिया. वहीं भारतीय टीम मैनेजमेंट ने साफ किया कि पहले मैच की जीत को भुलाकर अब पूरा ध्यान अगले मुकाबले पर है. राहुल की कप्तानी में टीम ने जिस तरह बैटिंग और बॉलिंग दोनों में तालमेल दिखाया, उससे दूसरा मैच और भी रोमांचक होने की संभावना है.

JSCA पदाधिकारी बोले - सुरक्षा चूक पर कठोर कार्रवाई नहीं

टीम को विदा करने पहुंचे JSCA के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े एक अहम मामले पर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मैच के दौरान एक युवक सुरक्षा घेरे को तोड़कर विराट कोहली के पास जा पहुंचा था. इस घटना को उन्होंने सुरक्षा चूक करार दिया, लेकिन यह भी जोड़ा कि मामला दुर्भाग्यपूर्ण जरूर था, पर खिलाड़ी संवेदनशीलता को समझते हैं.

जेएससीए उपाध्यक्ष का बयान (Etv Bharat)

संजय पांडे ने कहा, युवक सिर्फ विराट कोहली का पैर छूना चाहता था, इसलिए वह सुरक्षा घेरा पार कर गया. BCCI की टीम और खुद विराट कोहली ने स्पष्ट कहा कि फैन पर कठोर कार्रवाई न की जाए. इसलिए उसे दिन भर हिरासत में रखकर शाम तक छोड़ दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर और सख्त निगरानी की जाएगी ताकि खिलाड़ियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो.

टिकट कालाबाजारी पर भी JSCA की सफाई

मैच से पहले और मैच के दिन स्टेडियम के बाहर टिकटों की कालाबाजारी की कई शिकायतें सामने आई थीं. इस मुद्दे पर उपाध्यक्ष संजय पांडे ने स्पष्ट किया कि JSCA ने टिकट वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती. उन्होंने कहा कि हमने आधार कार्ड देखकर ही टिकट दिया. लेकिन कुछ लोगों ने असली टिकट की स्कैन कॉपी बनाकर डुप्लीकेट टिकट बेच दिए, जिससे असुविधा हुई. इससे JSCA प्रबंधन भी परेशान हुआ है. उन्होंने यह भी बताया कि सभी संदिग्ध मामलों की जांच की जा रही है और प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी गई है. हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले मैचों में ऐसी कोई समस्या न हो.

Last Updated : December 1, 2025 at 5:21 PM IST

