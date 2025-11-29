ETV Bharat / sports

धोनी के शहर में दक्षिण अफ्रीका से टकराएंगे भारत के धुरंधर, आज फिर दोनों टीमें नेट पर बहाएंगी पसीना

रांची में कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच होना है जिसके लिए दोनों टीमें नेट पर पसीना बहा रही है.

IND VS SA ODI CRICKET MATCH
अभ्यास करती भारतीय क्रिकेट टीम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 29, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को वनडे मैच होने जा रहा है. तीन वनडे मैचों की श्रृंखला में यह पहला मैच होगा. भारतीय टीम के लिए यह सीरीज बेहद खास है क्योंकि इसी साउथ अफ्रीका टीम से भारत को टेस्ट सीरीज में 2-0 से मात मिली है. लिहाजा, पहली जीत भारत को मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाने में मदद करेगी. ऊपर से इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी नजर आएंगे. लिहाजा, दोनों टीमें नेट पर जमकर पसीना बहा रहीं है. दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर में जबकि तीसरा और आखरी वनडे मैच 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में होगा.

आज नेट प्रैक्टिस का सेशन

आज भारतीय टीम दोपहर 1.30 बजे से 4.30 के बीच नेट प्रैक्टिस करेंगी. जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम शाम 5.30 बजे से 8.30 बजे तक पसीना बहाएगी. दोनों टीमें शुक्रवार से जोर-शोर से नेट प्रैक्टिस कर रहीं हैं.

प्रैक्टिस करती भारतीय क्रिकेट टीम (Etv Bharat)

दोनों टीमें करेंगी प्रेस कांफ्रेंस

आज प्रैक्टिस सेशन के साथ दोपहर 1 बजे भारतीय टीम प्रेस कांफ्रेंस करेगी. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम 5 बजे मीडिया से मुखाबित होगी.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का वनडे स्क्वाड

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.

साउथ अफ्रीकी ODI टीम

टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, केशव महाराज, मार्को जेनसेन, एडेन मार्करम, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, और प्रेनेलन सुब्रेयन.

ये भी पढ़ें-

IND vs SA ODI: रांची पहुंची भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम, 30 नवंबर को जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा मैच

IND vs SA ODI: चप्पे-चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा, खिलाड़ियों और उनके परिवार के लिए विशेष इंतजाम

IND vs SA ODI: विराट कोहली पहुंचे रांची, 30 नवंबर को है मैच

TAGGED:

ODI CRICKET MATCH IN RANCHI
भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच
रांची में वनडे क्रिकेट मैच
SOUTH AFRICA INDIA ODI MATCH
IND VS SA ODI CRICKET MATCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.