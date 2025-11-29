ETV Bharat / sports

धोनी के शहर में दक्षिण अफ्रीका से टकराएंगे भारत के धुरंधर, आज फिर दोनों टीमें नेट पर बहाएंगी पसीना

अभ्यास करती भारतीय क्रिकेट टीम ( Etv Bharat )

रांची: क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को वनडे मैच होने जा रहा है. तीन वनडे मैचों की श्रृंखला में यह पहला मैच होगा. भारतीय टीम के लिए यह सीरीज बेहद खास है क्योंकि इसी साउथ अफ्रीका टीम से भारत को टेस्ट सीरीज में 2-0 से मात मिली है. लिहाजा, पहली जीत भारत को मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाने में मदद करेगी. ऊपर से इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी नजर आएंगे. लिहाजा, दोनों टीमें नेट पर जमकर पसीना बहा रहीं है. दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर में जबकि तीसरा और आखरी वनडे मैच 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में होगा.

आज नेट प्रैक्टिस का सेशन

आज भारतीय टीम दोपहर 1.30 बजे से 4.30 के बीच नेट प्रैक्टिस करेंगी. जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम शाम 5.30 बजे से 8.30 बजे तक पसीना बहाएगी. दोनों टीमें शुक्रवार से जोर-शोर से नेट प्रैक्टिस कर रहीं हैं.

प्रैक्टिस करती भारतीय क्रिकेट टीम (Etv Bharat)

दोनों टीमें करेंगी प्रेस कांफ्रेंस

आज प्रैक्टिस सेशन के साथ दोपहर 1 बजे भारतीय टीम प्रेस कांफ्रेंस करेगी. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम 5 बजे मीडिया से मुखाबित होगी.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का वनडे स्क्वाड