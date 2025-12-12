ETV Bharat / sports

IND vs SA: तीसरे टी-20 के लिए धर्मशाला पहुंची भारत-दक्षिण अफ्रीका की टीमें, टिकटों की बिक्री शुरू

तीसरे टी-20 मैच के लिए धर्मशाला पहुंची भारत-दक्षिण अफ्रीका की टीमें ( ETV Bharat )

धर्मशाला: धर्मशाला 14 दिसंबर को तीसरे टी-20 इंटरनेशनल की मेजबानी करेगा, जिसके लिए दोनों टीमें आज हिमाचल पहुंच गई हैं. खिलाड़ी चंडीगढ़ से चार्टर प्लेन के जरिए गगल एयरपोर्ट पहुंचे. सबसे पहले टीम इंडिया कांगड़ा एयरपोर्ट उतरी, जहां खिलाड़ियों का पारंपरिक हिमाचली ढोल-नगाड़ों और स्थानीय कलाकारों ने स्वागत किया. एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के स्वागत के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ जुटी. फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए घंटों इंतजार करते रहे. एयरपोर्ट का माहौल पूरी तरह क्रिकेट रंग में रंगा हुआ दिखा. टीम के लिए एचपीसीए और जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे. खिलाड़ी कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच सीधे होटल के लिए रवाना हुए. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम भी दोपहर बाद धर्मशाला पहुंच गई. दोनों टीमें शनिवार को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास करेंगी. तीसरे टी-20 मैच के लिए धर्मशाला पहुंची भारत-दक्षिण अफ्रीका की टीमें (ETV Bharat) BCCI ने जारी किया अभ्यास शेड्यूल बीसीसीआई ने दोनों टीमों का अभ्यास शेड्यूल जारी कर दिया है. 13 दिसंबर को दोनों टीमें अलग-अलग समय पर नेट अभ्यास करेंगी. मैच के बाद 15 दिसंबर को दोनों टीमें अगला मुकाबला खेलने लखनऊ रवाना होंगी. टिकटों की बिक्री शुरू