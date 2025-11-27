IND vs SA ODI: रांची पहुंची भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम, 30 नवंबर को जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा मैच
इंडिया और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम रांची पहुंच गई है. दोनों टीम शुक्रवार को अभ्यास करेगी.
Published : November 27, 2025 at 8:41 PM IST
रांची: 30 नवंबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच को लेकर राजधानी का माहौल पूरी तरह क्रिकेटमय हो चुका है. भारतीय टीम के कई दिग्गज खिलाड़ी पहले ही रांची पहुंच चुके हैं, लेकिन गुरूवार देर शाम पूरी भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका की टीम संयुक्त रूप से रांची पहुंच गई है. दोनों टीमें रांची एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा के बीच उतरीं और वहां से सीधे होटल के लिए बस के जरिए रवाना हो गई.
दोनों टीमों के खिलाड़ी पहुंचे रांची
एयरपोर्ट पर टीमों के पहुंचने के साथ ही वहां मौजूद क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह का माहौल दिखा. हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के कारण दर्शकों को खिलाड़ियों से दूरी बनाकर रखना पड़ा, लेकिन कई क्रिकेट प्रेमियों ने दूर से ही अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की झलक पाने की कोशिश की. इंडिया और साउथ अफ्रीका टीम के सभी खिलाड़ी अब रांची पहुंच चुके हैं.
शुक्रवार को निर्धारित है दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन
गौरतलब है कि शुक्रवार को दोनों टीमों का पूरा प्रैक्टिस सेशन निर्धारित है. फुल टीम के अभ्यास में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच जोरदार तैयारी देखने को मिलेगी. विराट कोहली, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज नेट्स पर अपनी टाइमिंग और तकनीक को धार देंगे, वहीं अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा जैसे गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ पर काम करते दिखेंगे.
बल्लेबाजी के लिए उपयुक्त मानी जाती है JSCA स्टेडियम की पिच
दक्षिण अफ्रीका टीम भी शुक्रवार को पूरा अभ्यास करेगी. टीम अपने पावर हिटर बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों के साथ भारतीय परिस्थितियों के अनुसार रणनीति पर काम करेगी. JSCA स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए उपयुक्त मानी जाती है लेकिन शाम के समय हल्की नमी गेंदबाजों को मदद कर सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों टीमें अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटेंगी.
स्टेडियम के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
स्टेडियम को भी मैच के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है. सुरक्षा एजेंसियों और जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग से लेकर स्टेडियम तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है. स्टेडियम के बाहर बुधवार शाम से ही क्रिकेट फैंस की भीड़ दिखने लगी और टिकट न मिलने के बावजूद कई लोग सिर्फ खिलाड़ियों को देखने के लिए आसपास पहुंचे. रांची में होने वाला यह वनडे मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है. टीमों के आगमन के साथ ही शहर का उत्साह चरम पर पहुंच चुका है और अब सबकी नजरें गुरुवार के प्रैक्टिस सेशन और शुक्रवार के मैच पर टिकी हैं.
