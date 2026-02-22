भारत ने लगातार दूसरी बार जीता विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब
इंडिया A ने फाइनल में बांग्लादेश A को 46 रन से हराकर लगातार दूसरी बार विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स अपने नाम कर लिया.
Published : February 22, 2026 at 5:58 PM IST
Women’s Asia Cup Rising Stars: इंडिया A ने रविवार को थाईलैंड के बैंकॉक में बांग्लादेश A को 46 रन से हराकर विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स टाइटल जीत लिया. राधा यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 135 रन के टारगेट को आसानी से डिफेंड करते हुए लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की.
बांग्लादेश 88 रन पर ऑल आउट
बांग्लादेश की टीम 135 रनो का पीछा करते हुए शुरू में ही लड़खड़ा गई और रेगुलर इंटरवल पर विकेट गंवाती रही. जिससे पूरी टीम 88 रनों पर ही ऑलआउट हो गई. इंडिया के लिए प्रेमा रावत ने तीन विकेट लिए, जबकि सोनिया मेंधिया और तनुजा कंवर ने दो-दो विकेट लिए. बांग्लादेश की चार बल्लेबाज दोहरे अंक तक पहुंच सकीं, जबकि सात बल्लेबाज सिंगल डिजिट के अंदर ही आउट हो गईं.
तेजल हसबनीस ने इंडिया A को 134/7 तक पहुंचाया
इससे पहले हसबनीस ने इंडिया A की तरफ से शानदार बल्लेबाजी की और 34 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 51 रन बनाए. राधा यादव ने भी 30 गेंदों पर तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 36 रन की अहम पारी खेली. जिसकी वजह इंडिया ए 20 ओवर में 134 रन बनानें में सफल रही.
बांग्लादेश की तरफ से फहिमा खातून ने चार विकेट लिए, जबकि फरजाना इस्मिन और फातिमा जहान सोनिया ने एक-एक विकेट लिया.
इंडिया A ने यूएई से हारने के बाद जीता खिताब
इंडिया A ने टूर्नामेंट की शुरुआत निराशाजनक तरीके से की थी, क्योंकि उन्हें यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद टीम ने अगले मैचों में चार टीमों को हराकर जीत की लय हासिल की. उन्होंने सेमीफाइनल में श्रीलंका A को पांच विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था.
पिछले एडिशन में, जो 2023 में खेला गया था, यही दो टीमें फाइनल में मिली थीं. यहां पर भी इंडिया A ने जीत दर्ज की थी. टीम ने इस बार भी अपना दबदबा बनाए रखा और मैच जीत लिया. पिछले एडिशन का नाम ACC विमेंस T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप था.
