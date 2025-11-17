ETV Bharat / sports

पाक की नापाक हरकत! भारतीय बल्लेबाज को पाकिस्तानी गेंदाबजी ने किया विवादित इशारा, खुलेआम दी गालियां

India vs Pakistan: नमन धीर के आउट होने पर शान मसूद ने भारत ए बनाम पाकिस्तान ए मैच में विवादित इशारा किया और गाली दी.

India A vs Pakistan A
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 17, 2025 at 9:49 AM IST

हैदराबाद : भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मुकाबला बीते रविवार को खेला गया. इस मैच में पाकिस्तान के हाथों भारत को हार का सामना करना पड़ा लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हुए जिसने पाकिस्तान की सच्चाई फिर एक बार सामने ला दी. पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत के खिलाफ मैदान पर बौखला गए, उन्होंने भारतीय प्लेयर्स के साथ अनुचित व्यवहार किया और उन्हें अपशब्द भी कहे. इससे साफ है कि पाकिस्तान खिलाड़ी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं.

दरअसल, एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का टूर्नामेंट कतर की राजधानी दोहा में खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट में भारत ए और पाकिस्तान ए की टीमें आमन-सामने थीं. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 136 रन बनाए. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 13.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाकर मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम कर लिया.

भारत-पाकिस्तान मैच में मचा बवाल
इस मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान खिलाड़ियों को उग्र रूप सामने आया. ये सब तब हुआ जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी और 8वें ओवर की चौथी गेंद पर नमन धीर क्रीज पर थे. पाकिस्तान के लिए ये ओवर सान मसूद ने डाला. नमन को मसूद ने इरफान खान के हाथों इस गेंद पर कैच आउट कर दिया. इसके बाद उन्होंने काफी अग्रेसन के साथ इस विकेट का जश्न मनाया.

उन्होंने नमन धीर को पवेलियन जाने का इशारा किया. इस दौरान उन्होंने नमन को गालियां दी और उन्हें अपशब्द बोले. इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने अपना संयम बनाए रखा और वो क्रीज से बगैर कुछ कह शांति से मैदान के बाहर चले गए. लेकिन पाकिस्तान खिलाड़ी की इस हरकत ने खेल भावना को एक बार फिर शर्मसार किया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों का असली रूप सबके सामने रख दिया है.

भारतीय खिलाड़ियों ने किया निराश
इस मैच में भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी 28 बॉल में 5 चौके और 3 छक्कों के साथ 45 रन बनाए, जबकि नमन धीर ने 20 बॉल में 6 चौके और 1 छक्के के साथ 35 रनों की पारी खेली. इन दोनों के अलावा अन्य कोई भी बल्लेबाजी 20 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया. पाकिस्तान को माज सदाकत ने 47 बॉल में 7 चौके और 4 छक्कों के साथ 79 रनों पारी खेली आसानी से जीत दिला दी. भारत के लिए यश ठाकुर और सुयश शर्मा ही 1-1 विकेट हासिल कर पाए.

