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इंडिया 'A' टीम के लिए मैच ही मैच, सितंबर-अक्टूबर में खेलेंग 8 मैच, जानें कब और कहां होंगे मुकाबले?

इसके अलावा मिच ओवेन, जैक एडवर्ड्स, तनवीर संघा, लियाम स्कॉट, स्पेंसर जॉनसन, बेन ड्वार्शियस, जोश फिलिप, आरोन हार्डी, निखिल चौधरी और महली बियर्डमैन 'ए' स्क्वाड का हिस्सा हैं, जो वनडे या टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेल चुके हैं.

इस दौरे के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दोनों फॉर्मेट के लिए अपने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है. जिसमें कई अनुभवी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं. जिसमें पीटर हैंड्सकॉम्ब, ब्रेंडन डॉगेट, कॉन्स्टास, मैकस्वीनी, झाई रिचर्डसन और टॉड मर्फी के नाम शामिल हैं. जो टेस्ट और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं.

हैदराबाद: भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने युवा खिलाड़ियों को निखारने के लिए बड़ा फैसला किया है. ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो सितंबर में अपनी 'ए' टीम को भारत भेजने वाले हैं. जहां वो इंडिया 'ए' के साथ दो चार दिवसीय और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेंगे. ये मैच पुडुचेरी में खेले जाएंगे. पहला चार दिवसीय मैच 22 सितंबर से जबकि दूसरा मैच 29 सितंबर से शुरू होगा. वहीं वनडे मैच 6, 9 और 11 अक्टूबर को खेले जाएंगे.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा?

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा कि यह दौरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल ऑस्ट्रेलिया की सीनियर टीम भारत का दौरा करने वाली है. उन्होंने कहा, 'हम इन टीमों को लेकर उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि वे इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. इनमें से कई खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं, जबकि अन्य के लिए यह ऑस्ट्रेलिया ए और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एकादश में मिले मौकों को आगे बढ़ाना है.'

चार दिवसीय मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम

ब्रेंडन डॉगेट, जैक एडवर्ड्स, पीटर हैंड्सकॉम्ब, सैम हार्पर, लियाम हैचर, कैंपबेल केलवे, सैम कॉन्स्टास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, फर्गस ओनील, जोश फिलिप, झाई रिचर्डसन, कोरी रोकिचिओली, जेसन संघा, लियाम स्कॉट.

वनडे के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम

महली बियर्डमैन, निखिल चौधरी, बेन ड्वार्शियस, जैक एडवर्ड्स, आरोन हार्डी, स्पेंसर जॉनसन, सैम कॉन्स्टास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, मिच ओवेन, जोश फिलिप, तनवीर संघा, लियाम स्कॉट, लाचलान शॉ.

अक्टूबर में इंडिया 'ए' का न्यूजीलैंड दौरा

ऑस्ट्रेलिया की 'ए' टीम से मैच खत्म होने के बाद भारत की 'ए' टीम न्यूजीलैंड में तीन चार दिवसीय मैच खेलने वाली है. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मंगलवार को कन्फर्म किया कि वे दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले तैयारी के तौर पर 'इंडिया ए' के ​​साथ चार दिवसीय के मैच आयोजित करेंगे. बोर्ड ने एक बयान में कहा, 'घरेलू रेड-बॉल सीजन में इंटरनेशनल लेवल का रोमांच भी देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड 'ए' क्राइस्टचर्च में 'इंडिया ए' के ​​साथ तीन चार-दिवसीय मैच खेलेगा, जो 24 अक्टूबर से शुरू होंगे.' हालांकि दोनों देश के क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक अपने अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है.

2019 के बाद टीम इंडिया का पहला न्यूजीलैंड दौरा

बता दें कि भारत अक्टूबर के आखिर से दिसंबर की शुरुआत तक न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेगा, जिसमें पांच T20I, पांच ODI और दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे. न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास में यह सबसे बड़ा इंटरनेशनल टूर होगा. व्हाइट-बॉल टूर 22 अक्टूबर को T20I के साथ शुरू होगा, और अगले चार मैच 24, 27, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को खेले जाएंगे. वनडे मैच 4, 7, 10, 13 और 15 नवंबर को होंगे. दो टेस्ट मैच 19-23 नवंबर को वेलिंगटन में और 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च में खेले जाएंगे. इस दौरे के साथ ही भारत 2019 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलेगा और 2022 के बाद उस देश में उनका पहला व्हाइट-बॉल दौरा होगा.