ETV Bharat / sports

IND W vs ZIM W: शेफाली वर्मा ने कप्तान स्मृति मंधाना का तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 55 रन बनाकर हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

शेफाली वर्मा ने कप्तान स्मृति मंधाना का तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड ( IANS )

Shafali Verma New Record: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को दूसरे टी20 मैच में मेहमान टीम जिम्बाब्वे को 9 विकेट से मात दे दी. रायपूर में खेले गए मैच में भारत ने 103 रनों के लक्ष्य को केवल 8.5 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया. जिसके साथ महिला टी20 में सबसे तेज 100 रन से अधिक का लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड बन गया.

इस रिकॉर्ड जीत का पूरा क्रेडिट शेफाली वर्मा की रिकॉर्ड 55 रनों की पारी को जाता है. जिन्होंने सिर्फ 25 गेंद में 55 रनों के तेज पारी खेलकर अपनी ही कप्तान स्मृति मंधाना का दो साल पूराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. शेफाली अब एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा 50 प्लस रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुकी है. उन्होंने अब तक 2026 में 9 बार फिफ्टी ये उससे ज्यादा का स्कोर किया है. इससे पहले ये रिकार्ड भारत की नई कप्तान स्मृति मंधाना के नाम था, जिन्होंने 2024 में 8 बार ये उपलब्धि हासिल की थी.

शेफाली वर्मा (IANS) एक कैलेंडर वर्ष में 50+ रन बनाने वाली बल्लेबाज 9 - शेफाली वर्मा (IND-W) 2026 में 8 - स्मृति मंधाना (IND-W) 2024 में 7 - मिताली राज (IND-W) 2018 में 7 - नताशा माइल्स (HKG-W) 2026 में