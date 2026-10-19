IND W vs ZIM W: शेफाली वर्मा ने कप्तान स्मृति मंधाना का तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 55 रन बनाकर हासिल की ये बड़ी उपलब्धि
शेफाली वर्मा ने मैच में 55 रनों की पारी खेलकर एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा 50 प्लस रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं.
Published : October 19, 2026 at 11:05 AM IST
Shafali Verma New Record: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को दूसरे टी20 मैच में मेहमान टीम जिम्बाब्वे को 9 विकेट से मात दे दी. रायपूर में खेले गए मैच में भारत ने 103 रनों के लक्ष्य को केवल 8.5 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया. जिसके साथ महिला टी20 में सबसे तेज 100 रन से अधिक का लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड बन गया.
इस रिकॉर्ड जीत का पूरा क्रेडिट शेफाली वर्मा की रिकॉर्ड 55 रनों की पारी को जाता है. जिन्होंने सिर्फ 25 गेंद में 55 रनों के तेज पारी खेलकर अपनी ही कप्तान स्मृति मंधाना का दो साल पूराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. शेफाली अब एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा 50 प्लस रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुकी है. उन्होंने अब तक 2026 में 9 बार फिफ्टी ये उससे ज्यादा का स्कोर किया है. इससे पहले ये रिकार्ड भारत की नई कप्तान स्मृति मंधाना के नाम था, जिन्होंने 2024 में 8 बार ये उपलब्धि हासिल की थी.
एक कैलेंडर वर्ष में 50+ रन बनाने वाली बल्लेबाज
9 - शेफाली वर्मा (IND-W) 2026 में
8 - स्मृति मंधाना (IND-W) 2024 में
7 - मिताली राज (IND-W) 2018 में
7 - नताशा माइल्स (HKG-W) 2026 में
शेफाली का शानदार फॉर्म जारी
शेफाली वर्मा के लिए साल 2026 काफी शानदार रहा है. उन्होंने इस साल सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर करने के साथ साथ सबसे ज्यादा रन बनाने में काफी आगे निकल गई हैं. अब उनके नाम एक साल में 922 टी20 रन हो गए हैं. जो दूसरे नंबर की खिलाड़ी से लगभग 100 रन ज्यादा है. अगर शेफाली का बल्ला इसी तरह से चलता रहा तो वो एक साल में 1000 टी20 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी भी बन जाएंगी. जिसके लिए उन्हें अब सिर्फ 79 रनों की जरूरत है.
महिला T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन
922 - शेफाली वर्मा (IND-W) 2026 में
824 - लौरा वोल्वार्ड्ट (SA-W) 2026 में
821 - स्मृति मंधाना (IND-W) 2026 में
800 - नताशा माइल्स (HKG-W) 2026 में
भारत ने 9 विकेट से जीता मैच
मैच की बात करें तो जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 102 रन बनाए. जवाब में भारत ने 8.5 ओवर में एक विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया. शेफाली के अलावा कप्तान मंधाना ने भी शानदार पारी खेली. वो 25 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 47 रन पर नाबाद रहीं. इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. अभी एक मैच बाकी है, जो 20 अक्टूबर को खेला जाएगा. भारत ने पहले मैच में 114 रन चेज करके 4 विकेट से जीत दर्ज की थी.