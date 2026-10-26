ETV Bharat / sports

IND W vs ZIM W: स्मृति मंधाना की कप्तानी में भारत ने जीती एक और सीरीज, टी20 के बाद वनडे सीरीज पर भी जमाया कब्जा

स्मृति मंधाना की कप्तानी में भारत ने जीत एक और सीरीज ( IANS )

वडोदरा (गुजरात): भारीतय महिला क्रिकेट टीम ने अपने नए कप्तान स्मृति मंधाना के अंडर में शानदार शुरुआत की है. जिम्बाब्व के खिलाफ पहले 3-0 से टी20 सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद अब तीन मैचों की वनडे सीरीज पर भी कब्जा जमा लिआ है. वडोदरा में खेले गए दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे की टीम भारत के 328 रनों के जवाब में 48.5 ओवर में 207 रनों पर ही ढेर हो गई. जिससे उन्हें 121 रनों से हारा का सामना करना पड़ा. इसके साथ भारत ने एक मैच पहले ही सीरीज पर अपनी मोहर लगा दी है. सीरीज के पहले मैच भारत ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी.

मंधाना ने पूर्व कप्तान की तारीफ की

स्मृति, जिन्होंने भारत की पूर्णकालिक कप्तान के रूप में अपनी पहली वनडे सीरीज जीती है, दूसरे मैच के बाद पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर, प्रतिका रावल और दीप्ति शर्मा की तारीफ की. इन खिलाड़ियों ने टीम को 19/2 की नाजुक स्थिति से उबारा और 328 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. मंधाना ने कहा, 'मैच की सबसे अच्छी बात यह रही कि 19/2 के स्कोर से हम 300 से ज्यादा रन तक पहुंचे. इसका पूरा श्रेय हरमन, प्रतिका और दीप्ति को जाता है, जिन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की. उन्हें खेलते देखना वाकई बेहतरीन था.'

बता दें कि एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने के कुछ ही हफ्ते बाद हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था. जिसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधना को ये फुल टाइम कप्तान की जिम्मेदारी सौंप दी.