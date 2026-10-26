IND W vs ZIM W: स्मृति मंधाना की कप्तानी में भारत ने जीती एक और सीरीज, टी20 के बाद वनडे सीरीज पर भी जमाया कब्जा
IND W vs ZIM W 2nd ODI: भारतीय महिला टीम ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 121 रनों से हराकर सीरीज जीत ली.
Published : October 26, 2026 at 5:08 PM IST
वडोदरा (गुजरात): भारीतय महिला क्रिकेट टीम ने अपने नए कप्तान स्मृति मंधाना के अंडर में शानदार शुरुआत की है. जिम्बाब्व के खिलाफ पहले 3-0 से टी20 सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद अब तीन मैचों की वनडे सीरीज पर भी कब्जा जमा लिआ है. वडोदरा में खेले गए दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे की टीम भारत के 328 रनों के जवाब में 48.5 ओवर में 207 रनों पर ही ढेर हो गई. जिससे उन्हें 121 रनों से हारा का सामना करना पड़ा. इसके साथ भारत ने एक मैच पहले ही सीरीज पर अपनी मोहर लगा दी है. सीरीज के पहले मैच भारत ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी.
मंधाना ने पूर्व कप्तान की तारीफ की
स्मृति, जिन्होंने भारत की पूर्णकालिक कप्तान के रूप में अपनी पहली वनडे सीरीज जीती है, दूसरे मैच के बाद पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर, प्रतिका रावल और दीप्ति शर्मा की तारीफ की. इन खिलाड़ियों ने टीम को 19/2 की नाजुक स्थिति से उबारा और 328 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. मंधाना ने कहा, 'मैच की सबसे अच्छी बात यह रही कि 19/2 के स्कोर से हम 300 से ज्यादा रन तक पहुंचे. इसका पूरा श्रेय हरमन, प्रतिका और दीप्ति को जाता है, जिन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की. उन्हें खेलते देखना वाकई बेहतरीन था.'
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बता दें कि एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने के कुछ ही हफ्ते बाद हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था. जिसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधना को ये फुल टाइम कप्तान की जिम्मेदारी सौंप दी.
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दीप्ति के बार में बोली बड़ी बात
भारतीय कप्तान ने विशेष रूप से दीप्ति की तारीफ की, जिन्होंने अपने करियर का दूसरा वनडे शतक लगाया। स्मृति का मानना है कि बल्लेबाजी क्रम में दीप्ति की जगह ऐसी है कि उन्हें अक्सर लंबी पारी खेलने के मौके कम ही मिल पाते हैं. उन्होंने कहा, 'दीप्ति बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रही हैं. वनडे वर्ल्ड कप में भी उन्होंने हमारे लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेली थीं. दुर्भाग्य से, उनका बल्लेबाजी क्रम ऐसा है कि उन्हें खेलने के लिए ज्यादा ओवर नहीं मिल पाते, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की और अपना शतक पूरा किया, उसे देखकर बहुत खुशी हुई.'
𝘾𝙚𝙣𝙩𝙪𝙧𝙞𝙤𝙣𝙨' 𝘾𝙤𝙧𝙣𝙚𝙧 💯 Clear game plans and the joy of contributing 🙌 @ImHarmanpreet and @Deepti_Sharma06 take us through their match-winning knocks 🤝 - By @jigsactin #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/51882UWFP5— BCCI Women (@BCCIWomen) October 26, 2026
IND W vs ZIM W: दूसरे वनडे मैच पर एक नजर
दूसरे वनडे मैच की बारत करें तो वडोदरा के BCA स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार कमबैक किया, जब उन्होंने शुरुआती तीन ओवरों के भीतर ही स्मृति और शेफाली वर्मा के विकेट को खो दिया था. उसके बाद पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर और प्रतिका रावल (61 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 124 रनों की साझेदारी करके टीम की पारी को संभाला. इसके बाद, हरमनप्रीत (126 रन) और दीप्ति (106 रन, नाबाद) ने पांचवें विकेट के लिए 153 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की, जिससे भारत का स्कोर 328/6 तक पहुंच गया. जिसके जवाब में मेहमान टीम 48.5 ओवर में 207 रनों पर ही सिमट गई. भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने तीन और वैष्णी शर्मा ने 4 विकेट लिए. सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 28 अक्टूबर को इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा.