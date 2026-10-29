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IND W vs ZIM W: भारत ने जिम्बाब्वे का टी20 के बाद वनडे में भी किया सफाया, तीसरे मैच में 8 विकेट से हराया

भारतीय महिला टीम ने 132 रनों के लक्ष्य को महज 17 ओवर में चेज करके जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज में भी क्लीन स्वीप कर दिया.

भारत ने जिम्बाब्वे का तीसरे मैच में 8 विकेट से हराया
भारत ने जिम्बाब्वे का तीसरे मैच में 8 विकेट से हराया (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2026 at 11:06 AM IST

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वडोदरा (गुजरात): भारत दौरे पर आई जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी. पहले उन्हें तीन मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से हारा का सामना करना पड़ा और बुधवार, 28 अक्टूबर को उन्हें तीसरे वनडे में 8 विकेट से हारकर इस सीरीज में भी 3-0 से हार झेलनी पड़ी.

तीसरे वनडे में पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने जिम्बाब्वे को 39.5 ओवर में 131 रन पर ऑलआउट कर दिया. जिसमें वैष्णवी शर्मा ने 39 रन देकर 5 विकेट लिए. सयाली सतघारे और क्रांति गौड़ ने भी 2-2 विकेट चटकाए.

इसके बाद भारत ने 132 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए, शेफाली वर्मा ने 27 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए. उन्होंने 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि प्रतिका रावल 59 रन बनाकर नाबाद रहीं. हरलीन ने 19 रन बनाए और भारत ने 17 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. बता दें कि भारतीय कप्तान ने इस मैच में खुद बल्लेबाजी करने नहीं उतरीं, बलकि उन खिलाड़ियों को मौका दिया जिन्हें बल्लेबाजी करने का कम मौक मिलता है.

बल्लेबाजी क्रम में बदलाव
भारत ने आखिरी वनडे का इस्तेमाल उन खिलाड़ियों को बल्लेबाजी का ज्यादा मौका देने के लिए भी किया, जिन्हें इस फॉर्मेट में नियमित रूप से खेलने का मौका नहीं मिला था. काफी समय से वनडे न खेलने वाली यास्तिका भाटिया को ओपनिंग करने का मौका दिया गया. लेकिन पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गईं. इसी तरह हरलीन देओल को भी ऊपर खेलने का अवसर दिया गया. वो 19 रन बनाकर आउट हो गईं.

भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा, 'यास्तिका ने काफी समय से वनडे मैच नहीं खेले हैं. हम वास्तव में चाहते थे कि वह बल्लेबाजी करे; अगर हम पहले बल्लेबाजी करते, तो भी हमारा लाइन-अप यही रहता. 130 रन के लक्ष्य को देखते हुए, हमें लगा कि उसे ओपनिंग करनी चाहिए, और हरलीन के लिए भी यही सोचा. मुझे बहुत खुशी है कि उन्हें मैदान पर खेलने का मौका मिला.'

मैच में शानदार गेंदबाजी करने की वजह से वैष्णवी शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करने वाली प्रतिका रावल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. प्रतिका ने सीरीज में कुल 220 रन बनाए.

खास बात ये है कि ये कप्तान स्मृति मंधाना की कप्तानी में जीती गई पहली वनडे सीरीज है. हालांकि कप्तान दोनों सीरीज में कुछ खास नहीं कर सकीं. जबकि पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बैट से शानदार प्रदर्शन किया.

तीसरा मैच जीतने के बाद कप्तान स्मृति मंधाना ने अपने गेंदबाजों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि अगले महिला वनडे वर्ल्ड कप से पहले, वनडे चैंपियनशिप अभियान की यह एक अच्छी शुरुआत है. इसके अलावा मंधाना ने फील्डिंग में जिम्बाब्वे के प्रयासों की भी सराहना की.

उन्होंने कहा, 'जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छी फील्डिंग की और अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन हम मैदान पर जाकर अपना दबदबा बनाना चाहते थे. पहले T20I को छोड़कर, हमने ऐसा ही किया. यह एक अच्छी बात है.'

भारतीय महिला टीम की अगली सीरीज
भारतीय महिला टीम अब साउथ अफ्रीका के टूर पर रवाना होगी. जहां उसे 9 से 30 दिसंबर तक एक टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेलने हैं.

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