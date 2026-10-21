IND W vs ZIM W: क्लीन स्वीप के साथ स्मृति मंधाना की कप्तानी का आगाज, सीरीज जीतने के बाद बोलीं ये बड़ी बात
IND W vs ZIM W: भारतीय महिला टीम ने तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 92 रन से हराकर क्लीन स्वीप कर दिया.
Published : October 21, 2026 at 10:49 AM IST
IND W vs ZIM W 3rd T20I: भारतीय महिला टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू T20I सीरीज का समापन शानदार अंदाज में किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 216/7 का स्कोर बनाया और फिर जिम्बाब्वे को 124/7 पर रोक दिया. जिसके साथ भारत ने सीरीज के अंतिम मैच में 92 रनों से बड़ी जीत दर्ज की और तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. ये भारत की अपनी सरजमीन पर रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले उनकी सबसे बड़ी जीत 72 रनों थी, जब भारतीय महिला टीम ने 2016 में बांग्लादेश को बेंगलुरु में मात दी थी. अब भारतीय टीम जिम्बाब्वे के ही खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है.
स्मृति मंधाना क्या कहा?
खास बात ये है कि ये टी20 सीरीज भारतीय टीम की नई कप्तान स्मृति मंधाना की कप्तानी में खेली गई पहली सीरीज थी. मैच के बाद मंधाना कहा कि अब हम ये चाहते हैं कि टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में भी अपना दबदबा बनाए रखे. स्मृति मंधाना ने कहा, 'हमने तीनों मैचों में शानदार दबदबा दिखाया. हम ODI मैचों में भी ऐसा ही करना चाहेंगे. ड्रेसिंग रूम में भी हमने इसी बारे में बात की है, और वडोदरा में होने वाले ODI मैचों में हम यही करने की कोशिश करेंगे.'
Scenes to savour! ✨ 🎥 Smriti Mandhana receives the @mflone_ T20I series winners' trophy from BCCI Hon. Joint Secretary Mr Prabhtej Bhatia @prabhtejb in her first series as full-time captain 🏆 #TeamIndia | #INDvZIM | @mandhana_smriti https://t.co/Uu3j1MxbEh— BCCI Women (@BCCIWomen) October 20, 2026
इसके अलावा मंधाना ने टीम के प्रदर्शन का आकलन करते हुए बल्लेबाजों के अहम योगदान की तारीफ की और कहा कि गेंदबाजों ने अपनी योजनाओं को बखूबी लागू किया. साथ ही, उन्होंने यह भी माना कि अभी भी कुछ क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है. उन्होंने कहा, 'बल्लेबाजी बहुत शानदार रही. शुरुआत अनुष्का ने की, फिर शेफाली और उसके बाद हरमन - सभी ने अपना योगदान दिया. गेंदबाजों ने भी अपनी योजनाओं को अच्छे से लागू किया. फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं. हम इस पर वापस जाकर काम करेंगे.'
चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी
मंधाना इस बात से विशेष रूप से खुश थीं कि मिडिल ऑर्डर को क्रीज पर ज्यादा समय बिताने का मौका मिला, क्योंकि पहले मैच में भारत को उस क्रम में अपनी लय खोजने में संघर्ष करना पड़ा था. मंधाना ने टीम के पास मौजूद गेंदबाजी विकल्पों पर भी संतोष जताया. उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए, मैनेजमेंट ओस (dew) के प्रभाव का आकलन कर रहा है.
उन्होंने कहा, 'सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है. हम देख रहे हैं कि ओस का क्या असर पड़ रहा है. चैंपियंस ट्रॉफी के करीब आते-आते इसका बड़ा रोल होगा. हम यह देख रहे हैं कि हमें किस तरह के कॉम्बिनेशन की जरूरत है, और कई विकल्प होना अच्छी बात है. मैं इस बात से खुश हूं कि निक्की और शेफाली ने गेंदबाजी में अपना योगदान दिया.'
IND W vs ZIM W: भारत ने जिम्बाब्वे को क्या क्लीन स्वीप
रायपुर में खेले गऐ तीसरे टी20 मैच में भारत ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 216 रन बनाए. इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम सात विकेट पर 124 रन ही बना पाई. हरमनप्रीत कौर और शेफाली ने मैच में शानदार प्रदर्शन किया. पूर्व कप्तान हरमन ने 41 गेंदों पर नाबाद 91 रन बनाकर बल्लेबाजी की कमान संभाली, जबकि उपकप्तान शेफाली वर्मा ने 61 और अनुष्का शर्मा ने 28 रन बनाए. इसके बाद नंदनी शर्मा ने 3/18 के आंकड़े के साथ भारतीय गेंदबाजी की अगुवाई की. हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया जबकि शेफाली को प्लेयर ऑप द सीरीज का अवॉर्ड मिला.
𝙒.𝙄.𝙉.𝙉.𝙀.𝙍.𝙎 🏆 Congratulations to #TeamIndia on clinching the T20I Series with a 3️⃣-0️⃣ margin 🥳 #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/62ghSE0NMx— BCCI Women (@BCCIWomen) October 20, 2026
IND W vs ZIM W: वनडे सीरीज का शेड्यूल
टी20 सीरीज के बाद अब दोनों टीमें तीन वनडे मैचों में आमने सामने होंगी. जिसका पहला मैच 23 अक्टूबर को वडोदरा में खेला जाएगा. उसके बाद दूसरा और तीसरा क्रमशः: 25 और 28 वडोदरा में ही होंगे. ये तीनों मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे शुरू होंगे.