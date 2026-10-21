ETV Bharat / sports

IND W vs ZIM W: क्लीन स्वीप के साथ स्मृति मंधाना की कप्तानी का आगाज, सीरीज जीतने के बाद बोलीं ये बड़ी बात

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ( IANS )

IND W vs ZIM W 3rd T20I: भारतीय महिला टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू T20I सीरीज का समापन शानदार अंदाज में किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 216/7 का स्कोर बनाया और फिर जिम्बाब्वे को 124/7 पर रोक दिया. जिसके साथ भारत ने सीरीज के अंतिम मैच में 92 रनों से बड़ी जीत दर्ज की और तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. ये भारत की अपनी सरजमीन पर रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले उनकी सबसे बड़ी जीत 72 रनों थी, जब भारतीय महिला टीम ने 2016 में बांग्लादेश को बेंगलुरु में मात दी थी. अब भारतीय टीम जिम्बाब्वे के ही खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है.

स्मृति मंधाना क्या कहा?

खास बात ये है कि ये टी20 सीरीज भारतीय टीम की नई कप्तान स्मृति मंधाना की कप्तानी में खेली गई पहली सीरीज थी. मैच के बाद मंधाना कहा कि अब हम ये चाहते हैं कि टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में भी अपना दबदबा बनाए रखे. स्मृति मंधाना ने कहा, 'हमने तीनों मैचों में शानदार दबदबा दिखाया. हम ODI मैचों में भी ऐसा ही करना चाहेंगे. ड्रेसिंग रूम में भी हमने इसी बारे में बात की है, और वडोदरा में होने वाले ODI मैचों में हम यही करने की कोशिश करेंगे.'