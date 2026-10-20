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IND W vs ZIM W: सीरीज का आखिरी टी20 मैच आज, क्लीन स्वीप करने उतरेगी भारतीय महिला टीम

IND W vs ZIM W: सीरीज का आखिरी टी20 मैच आज ( IANS )

रायपुर: भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमें तीन मैचों की टी20 सीरीज के अंतिम मैच में आज (20 अक्टूबर) आमने सामने होंगी. ये मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम शाम 7 बजे शुरू होगा. भारतीय महिला टीम अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने और 3-0 से क्लीन स्वीप करने का लक्ष्य लेकर मैदान पर उतरेगी. भरतीय टीम शुरू के दो मैच जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है.

हालांकि सीरीज के पहले मैच में भारतीय महिला टीम को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. 115 रनों के लक्ष्य का पीछा करते भारत ने अपने चार विकेट 19 रन पर गंवा दिए थे. लेकिन उसके बाद दीप्ति शर्मा और निक्की प्रसाद ने अच्छी बल्लेबाजी करके टीम को 15.4 ओवर में 4 विकेट से जीत दिला दी. वहीं दूसरे मैच में भारत ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की और 103 रनों के लक्ष्य को 8.5 ओवर में ही 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया.