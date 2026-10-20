IND W vs ZIM W: सीरीज का आखिरी टी20 मैच आज, क्लीन स्वीप करने उतरेगी भारतीय महिला टीम
IND W vs ZIM W 3rd T20I: भरतीय महिला टीम लगातार दो मैच जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है.
Published : October 20, 2026 at 1:32 PM IST
रायपुर: भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमें तीन मैचों की टी20 सीरीज के अंतिम मैच में आज (20 अक्टूबर) आमने सामने होंगी. ये मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम शाम 7 बजे शुरू होगा. भारतीय महिला टीम अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने और 3-0 से क्लीन स्वीप करने का लक्ष्य लेकर मैदान पर उतरेगी. भरतीय टीम शुरू के दो मैच जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है.
हालांकि सीरीज के पहले मैच में भारतीय महिला टीम को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. 115 रनों के लक्ष्य का पीछा करते भारत ने अपने चार विकेट 19 रन पर गंवा दिए थे. लेकिन उसके बाद दीप्ति शर्मा और निक्की प्रसाद ने अच्छी बल्लेबाजी करके टीम को 15.4 ओवर में 4 विकेट से जीत दिला दी. वहीं दूसरे मैच में भारत ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की और 103 रनों के लक्ष्य को 8.5 ओवर में ही 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया.
Perfectly in her element, perfectly Matchday ready 🔥 🎥 @ImHarmanpreet is all set for the 3️⃣rd #INDvZIM T20I ⏳ #TeamIndia | @mflone_ https://t.co/1KFjYnaAwU— BCCI Women (@BCCIWomen) October 20, 2026
अगर भारतीय टीम आज का मैच जीत जाती है तो ये स्मृति मंधाना के पूर्णकालिक कप्तान बनने के बेहतरीन तोहफा होगा. उन्हें हरमप्रीत कौर के बाद भारतीय महिला टीम का कप्तान बनाया गया है.
हेड-टू-हेड
भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमें अब तक 5 बार वनडे और टी20 में आमने-सामने आई हैं. दो बार वनडे में, और तीन बार टी20 में. लेकिन पांचों बार जिम्बाब्वे को हार का सामना करना पड़ा है. यह भी उल्लेखनीय है कि जिम्बाब्वे की महिला टीम 2026 में टी20 में अपनी पहली जीत की तलाश में है. उसे इस साल अपने सभी 20 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.
कहां देख सकेंगे मैच?
भारतीय फैंस टीवी पर भारत बनाम जिम्बाब्वे के मैच का आनंद स्टार स्पोर्ट और डीडी स्पोर्ट के चैनल पर उठा सकते हैं, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.
Guiding the charge on Vice-captain duty ✨ 🎥 🗣️ Of 𝗺𝗶𝗻𝗱𝘀𝗲𝘁, 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽, 𝗮𝗻𝗱 𝗴𝗿𝗼𝘄𝘁𝗵, from Shafali Verma after a series-clinching win 👏 - By @jigsactin #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/jJ2KMVKZX1— BCCI Women (@BCCIWomen) October 19, 2026
IND W vs ZIM W: दोनों टीमों के स्क्वाड
भारतीय महिला टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा (उप-कप्तान), निक्की प्रसाद, हरमनप्रीत कौर, अनुष्का शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, जिन्तिमणि कलिता और मिन्नू मणि.
जिम्बाब्वे की महिला टीम: जोसेफिन नकोमो (कप्तान), बिलव्ड बिज़ा, चिपो मुगेरी-तिरिपानो, केलिस नधलोवु, मिशेल मावुंगा, न्याशा ग्वानजुरा, नोम्पिलो सिबांडा, लोरिन फिरी, चिएजा दुरुरु, मोडेस्टर मुपाचिक्वा, तेंदानेई मायकुशा.