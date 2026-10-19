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रिकॉर्ड जीत के साथ स्मृति मंधाना की कप्तानी के नए दौर का शानदार आगाज, दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से दी मात

रिकॉर्ड जीत के साथ स्मृति मंधाना की कप्तानी के नए दौर का शानदार आगाज ( IANS )

IND W vs ZIM W 2nd T20I: रविवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20I मैच में, भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को आसानी से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली. कप्तान स्मृति मंधाना (25 गेंदों में नाबाद 47 रन) और उप-कप्तान शेफाली वर्मा (25 गेंदों में 55 रन) ने 103 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया, और 67 गेंदें बाकी रहते हुए मैच 9 विकेट से अपने नाम कर लिया. इसके साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज के लगातार दो मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली.

ये स्मृति मंधाना की कप्तानी में भारतीय महिला टीम के नए दौर की शानदार शुरुआत है, जिसमें कई रिकॉर्ड भी बने. बता दें कि एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर ने तीनो फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दी थी. जिसके बाद मंधाना को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई. ये बतौर कप्तान मंधाना की पहली टी20 सीरीज है.

भारत की रिकॉर्ड जीत

यह इस साल भारत की 17वीं T20I जीत है. एक कैलेंडर वर्ष में यह भारत की अब तक की सबसे अधिक जीत है, जिसने 2018 में हासिल की गई 16 जीत के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. इसके अलावा महिला T20I में 100 से अधिक रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, गेंदों के अंतर से यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज महिला टीम के नाम था, जिसने हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ 107 रनों के लक्ष्य को 65 गेंदें शेष रहते हासिल किया था.