रिकॉर्ड जीत के साथ स्मृति मंधाना की कप्तानी के नए दौर का शानदार आगाज, दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से दी मात
IND W vs ZIM W: दूसरे टी20 में भारत ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से मातदेकर सीरीज अपने नाम कर ली.
Published : October 19, 2026 at 10:15 AM IST
IND W vs ZIM W 2nd T20I: रविवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20I मैच में, भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को आसानी से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली. कप्तान स्मृति मंधाना (25 गेंदों में नाबाद 47 रन) और उप-कप्तान शेफाली वर्मा (25 गेंदों में 55 रन) ने 103 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया, और 67 गेंदें बाकी रहते हुए मैच 9 विकेट से अपने नाम कर लिया. इसके साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज के लगातार दो मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली.
ये स्मृति मंधाना की कप्तानी में भारतीय महिला टीम के नए दौर की शानदार शुरुआत है, जिसमें कई रिकॉर्ड भी बने. बता दें कि एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर ने तीनो फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दी थी. जिसके बाद मंधाना को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई. ये बतौर कप्तान मंधाना की पहली टी20 सीरीज है.
Skipper Smriti Mandhana finishes it off in style 👏 #TeamIndia with a clinical 9️⃣-wicket win to clinch the series 2-0 🇮🇳 Scorecard ▶️ https://t.co/kECmCQJzty #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/O7MAN9o4J3— BCCI Women (@BCCIWomen) October 18, 2026
भारत की रिकॉर्ड जीत
यह इस साल भारत की 17वीं T20I जीत है. एक कैलेंडर वर्ष में यह भारत की अब तक की सबसे अधिक जीत है, जिसने 2018 में हासिल की गई 16 जीत के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. इसके अलावा महिला T20I में 100 से अधिक रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, गेंदों के अंतर से यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज महिला टीम के नाम था, जिसने हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ 107 रनों के लक्ष्य को 65 गेंदें शेष रहते हासिल किया था.
The Shafali Verma show in Raipur 🍿 She wins the Player of the Match award for her fiery knock 🏅 Relive ▶️ https://t.co/DG9MK5e529 #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ | @TheShafaliVerma https://t.co/MGc4o0M2FL— BCCI Women (@BCCIWomen) October 18, 2026
मैच पर एक नजर
मैच की बात करें तो जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 8 विकेट पर कुल 102 रन बनाए. भारत की तरफ से निकी प्रसाद ने दो विकेट लिए, जबिक क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, दिप्ति शर्मा और श्री चणनी को एक-एक विकेट मिला. 102 रनों के लक्ष्य को भारत ने 8.5 ओवर में एक विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. शेफाली वर्मा मैच की हीरो रहीं. वो 25 गेंदों में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 55 रन बनाकर आउट हुईं. इसके साथ ये सलामी बल्लेबाज एक साल में सबसे ज्यादा 9 बार 50 प्लस स्कोर करने वाली खिलाड़ी बन गईं. कप्तान मंधाना ने भी शानदार पारी खेली और 25 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 47 रन पर नाबाद रहीं.
महिला T20I में 100 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा गेंदें शेष रहते जीत:
- 67 गेंद - IND-W vs ZIM-W, रायपुर, 2026 (लक्ष्य: 103)
- 65 गेंद - WI-W vs ZIM-W, हरारे, 2026 (लक्ष्य: 107)
- 60 गेंद - ENG-W vs SCOT-W, शारजाह, 2024 (लक्ष्य: 110)
अगला मैच कब?
इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. अभी एक मैच और बाकी है, जो 20 अक्टूबर को खेला जाएगा. भारत ने पहले मैच में 114 रनों का पीछा करके 4 विकेट से जीत दर्ज की थी.