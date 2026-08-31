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भारत ने जीत के साथ महिला एशिया कप का किया शानदार आगाज, थाईलैंड को 94 रनों से हराया

भारत ने महिला एशिया कप में थाईलैंड को 94 रनों से हराया ( IANS )

IND W vs THA W: भारत ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में थाईलैंड पर 94 रनों की शानदार जीत के साथ महिला एशिया कप 2026 में अपने अभियान की जबरदस्त शुरुआत की. जीत के लिए 160 रनों का पीछा करते हुए, थाईलैंड की टीम 16.1 ओवर में सिर्फ 65 रनों पर ऑल-आउट हो गई. थाईलैंड की तरफ से विकेटकीपर-बल्लेबाज नन्नापत कोंचारोएनकाई ही एकमात्र ऐसी खिलाड़ी थीं जिन्होंने कुछ संघर्ष किया और 48 गेंदों में 41 रन बनाए. वहीं भारत की तरफ से शैफाली वर्मा ने अपनी 19वीं T20I हाफ-सेंचुरी लगाई. उसके बाद गेंदबाजों ने थाईलैंड की बैटिंग लाइन-अप को ध्वस्त कर दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंधाना ने 10 गेंदों में 19 रन बनाए. उसके बाद अपना T20I डेब्यू कर रहीं प्रतिका रावल ने 18 गेंदों में 22 रन बनाकर अउट हुईं. शैफाली ने 36 गेंदों में 64 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में आठ जबरदस्त चौके और तीन छक्के लगाए.