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IND W vs SL W: महिला एशिया कप फाइनल में भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में किया बड़ा बदलाव

IND W vs SL W: हरमनप्रीत कौर ने महिला एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और जी कमलिनी
भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और जी कमलिनी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 8:44 PM IST

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Women's Asia Cup Final: महिला टी20 एशिया कप टी20 के फाइनल मुकबाले में भारत और श्रीलंका दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने हैं. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. दोनों टीम अपनी अपनी अपनी प्लेइंग-11 में एक-एक बदलाव किए हैं.

भारत ने प्रतिका रावल की जगह जी कमलिनी को टीम में शामिल किया है जबकि श्रीलंका ने काव्या कविंदी के स्थान पर विष्मी गौतम को प्लेइंग-11 में जगह दी है. इस टूर्नामेंट में भारत ने पहली बार अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव किया है.

यह कमलिनी का इस टूर्नामेंट में पहला और भारत के लिए केवल दूसरा T20I मैच है. मौजूदा टूर्नामेंट में भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमें अजेय रही हैं, लेकिन भारतीय टीम का प्रदर्शन श्रीलंका के मुकाबले कहीं ज्यादा दमदार रहा है.

भारत ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से हर विरोधी टीम को हराया है, जबकि श्रीलंका की बल्लेबाजी कमजोर रही है. उनके टॉप-ऑर्डर के बल्लेबाजों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, जिसमें कप्तान चमारी अटापट्टू भी शामिल हैं, जिन्होंने चार पारियों में केवल 63 रन बनाए हैं.

वहीं, भारत का प्रदर्शन हर विभाग में बहुत मजबूत रहा है, जिसमें शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. दीप्ति शर्मा और श्री चरानी ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रमशः 11 और आठ विकेट लिए हैं.

भारत अपना आठवां एशिया कप खिताब जीतकर रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाना चाहेगा. इससे पहले टीम ने चार बार वनडे फॉर्मेट और तीन बार T20I फॉर्मेट में महाद्वीपीय टूर्नामेंट जीते हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान), इमेशा दुलानी, विश्मी गुणरत्ने, हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, चमुदी प्रबोधा, मिताली अयोध्या.

भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुनालन कामलिनी, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा.

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