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IND W vs SL W: महिला एशिया कप फाइनल में भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में किया बड़ा बदलाव

Women's Asia Cup Final: महिला टी20 एशिया कप टी20 के फाइनल मुकबाले में भारत और श्रीलंका दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने हैं. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. दोनों टीम अपनी अपनी अपनी प्लेइंग-11 में एक-एक बदलाव किए हैं.

भारत ने प्रतिका रावल की जगह जी कमलिनी को टीम में शामिल किया है जबकि श्रीलंका ने काव्या कविंदी के स्थान पर विष्मी गौतम को प्लेइंग-11 में जगह दी है. इस टूर्नामेंट में भारत ने पहली बार अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव किया है.

यह कमलिनी का इस टूर्नामेंट में पहला और भारत के लिए केवल दूसरा T20I मैच है. मौजूदा टूर्नामेंट में भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमें अजेय रही हैं, लेकिन भारतीय टीम का प्रदर्शन श्रीलंका के मुकाबले कहीं ज्यादा दमदार रहा है.

भारत ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से हर विरोधी टीम को हराया है, जबकि श्रीलंका की बल्लेबाजी कमजोर रही है. उनके टॉप-ऑर्डर के बल्लेबाजों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, जिसमें कप्तान चमारी अटापट्टू भी शामिल हैं, जिन्होंने चार पारियों में केवल 63 रन बनाए हैं.