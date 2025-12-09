ETV Bharat / sports

भारत ने श्रीलंका टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड का किया ऐलान, कमलिनी और वैष्णवी को मिला मौका

India w vs sri lanka w t20: भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है.

Ind w vs sl w t20
भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IANS)
हैदराबाद: भारतीय महिला क्रिकेट श्रीलंका के साथ 21 दिसंबर से पांच मैचों की घरेलू टी0 सीरीज खेलने वाली है. 2 नवंबर को नवी मुंबई में महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज भारत का पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट है. ये सीरीज 12 जून से 5 जुलाई तक खेले जाने वाले महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों को पुख्ता करने का अहम मौका होगा.

हरमन कप्तान और स्मृति बनीं उपकप्तान
भारत की महिला चयन समिति ने श्रीलंका महिलाओं के खिलाफ आगामी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारत की टीम का चयन किया है. ये सीरीज वैष्णवी शर्मा और जी कमलिनी के लिए मेडन कॉल अप है. इस सीरीज में हरमनप्रीत कौर कप्तानी करती हुई नजर आएगी, जबकि स्मृति मंधाना टीम की उपकप्तानी करती हुई नजर आएंगी. इस सीरीज में ऋचा और जी कमलिनी को बतौर विकेटकीपर मौका दिया गया है.

इन खिलाड़ियों को मिला मौका
इस टीम में अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर और अमनजोत कौर के रूप में तेज गेंदबाज मौजूद है. जबकि टीम में दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी और वैष्णवी शर्मा को बतौर स्पिनर मौका मिला है. बल्लेबाजों में जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा और हरलीन देओल को मौका मिला है.

श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

भारत : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, हरलीन देयोल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा.

भारत-श्रीलंक टी20 सीरीज का शेड्यूल

  • पहला टी20 - 21 दिसंबर, विशाखापत्तनम
  • दूसरा टी20 - 23 दिसंबर, विशाखापत्तनम
  • तीसरा टी20 - 26 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम
  • चौथा टी20 - 28 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम
  • पांचवां टी20 - 30 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम
संपादक की पसंद

