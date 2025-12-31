ETV Bharat / sports

IND W vs SL W: भारतीय महिला टीम का कमाल, तीसरी बार 5-0 से जीती सीरीज, शेफाली-कौर ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

हरमनप्रीत कौर बनी प्लेयर ऑफ दि मैच मैच में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 43 गेंदों पर 68 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को 175 के टोटल तक पहुंचाय, जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. इसके साथ वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मिताली राज के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ दि अवॉर्ड जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गईं. दोनों ने 12-12 बार ये अवॉर्ड हासिल किया है. दूसरे नंबर पर शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना हैं, जिन्होंने 8-8 बार ये अवॉर्ड जीता है.

इस क्लीन स्वीप के साथ ही भारतीय महिला टीम ने द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज में तीसरी बार 5-0 से जीत हासिल की है. इससे पहले 2019 में वेस्टइंडीज और 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ ये कारनामा किया था. वहीं श्रीलंका के लिए ये पहला मौका है जो वो 5-0 के अंतर से सीरीज हारे हों, क्योंकि इससे पहले वो सिर्फ चार मैचों की T20 सीरीज खेली है.

तिरुवनंतपुरम: भारतीय महिला टीम ने साल 2025 का अंत शानदार जीत के साथ किया है. श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पांचवें और अंतिम टी20 मैच में भारत ने 15 रनों से जीत दर्ज की. भारत के 175 रनों के जवाब में श्रीलंका की टीम 160 रन ही बना सकी, जिसके साथ भारतीय महिला टीम ने पांच मैचों की सीरीज 5-0 से अपने नाम कर ली.

शेफाली वर्मा बनी प्लेयर ऑफ दि सीरीज

वहीं सीरीज में शानदार खेल का प्रदर्शन करने वाली सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ दि सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. जिसके साथ वो T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा ये अवॉर्ड जीतने वाली भारतीय महिलाओं की लिस्ट में शामिल हो गई हैं. अब तक मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा 3-3 बार ये अवॉर्ड जीत चुकी हैं.

स्मृति मंधाना को आराम दिया गया

भारत ने इस मैच में स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना को आराम दिया और उनकी जगह जी कमलिनि ने अपना पहला टी20 मैच खेला. उन्होंने 12 रन बनाकर पारी की शुरुआत की. हरमनप्रीत की पारी ने भारत को बीच के ओवरों में जरूरी मजबूती दी और टीम को 7 विकेट के नुकसान पर 175 रनों तक पहुंचाया. श्रीलंका के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, कविशा दिलहारी, चमारी अथापथु और रश्मिका सेव्वांडी में से हर एक ने 2-2 विकेट लिए.

जवाब में, अरुंधति रेड्डी ने मैच के दूसरे ओवर में ही खतरनाक अथापथु को आउट करके श्रीलंका की रनों की दौड़ को पटरी से उतार दिया, जिन्होंने उस मौके पर सिर्फ दो रन बनाए थे. हालांकि श्रीलंका ने शुरुआती विकेट गंवा दिया था, लेकिन हसिनी परेरा और इमेषा दुलानी ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए एक मजबूत साझेदारी बनाई.

हसिनी परेरा का पहला अर्धशतक

परेरा ने श्रीलंका के लिए खेलना जारी रखा और आठ मैचों में अपना पहला T20I अर्धशतक पूरा किया, जो अब किसी फुल-मेंबर टीम द्वारा T20I मैचों में अपना पहला अर्धशतक बनाने के लिए लिए गए दूसरे सबसे ज्यादा पारियों का रिकॉर्ड है. उन्होंने 42 गेंदों पर 81 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और एक छक्का शामिल था, हालांकि, वह भी 17वें ओवर में श्री चरनी की गेंदबाजी का शिकार हो गईं. दो फिफ्टी के बाद, मिडिल और लोअर ऑर्डर बिखर गया, सिर्फ रश्मिका सेव्वांडी ही डबल डिजिट में पहुंच पाईं और उन्होंने आठ गेंदों पर 14 रन बनाकर नाबाद रहीं. पूरी टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 160 रन ही बना सकी.

दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास

बॉलिंग की बात करें तो भारत का प्रदर्शन शानदार रहा, छह खिलाड़ियों ने कम से कम एक विकेट लिया. दीप्ति शर्मा ने रिकॉर्ड बनाया, नीलाक्षी डी सिल्वा को आउट करके वह महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गईं, जबकि स्नेह राणा और श्री चरानी दोनों ने 1/31 के समान आंकड़े के साथ मैच खत्म किया.