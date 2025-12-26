ETV Bharat / sports

भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका से जीती एक और सीरीज, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हासिल की दो बड़ी उपलब्धियां

IND W vs SL W 3rd T20: भारत ने श्रीलंका के खिलाफ लगातार चौथी टी20 सीरीज अपने नाम की.

भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका से जीती सीरीज
भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका से जीती सीरीज (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 26, 2025 at 11:53 PM IST

IND W vs SL W T20 Series 2025: भारतीय महिला टीम ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका को तीसरे टी20 मैच में भी 8 विकेट से हरा दी है. पांच मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में 112 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 6.4 ओवर शेष रहते ही हासिल कर लिया. ये भारत की श्रीलंका के खिलाफ लगातार चौथी टी20 सीरीज जीत है.

शेफाली वर्मा की शानदार बल्लेबाजी
शानदार फॉर्म में चल रही ओपनर शेफाली वर्मा ने 42 गेंदों पर नाबाद 79 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और तीन छक्के शामिल थे. इसके साथ शेफाली श्रीलंका के खिलाफ टी20 में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गईं. उन्होंने जेमिमा को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 2022 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 76 रनों की पारी खेली थी.

रोणुका-दीप्ति के खतरनाक गेंदबाजी
इससे पहले रेणुका सिंह ठाकुर ने 4 और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और पूरी टीम को 20 में 7 विकेट के नुकसान पर 112 रन ही बनाने दिया. रेणुका ने 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.

हरमनप्रीत कौर ने हासिल की दो बड़ी उपलब्धियां
इस जीत के साथ हरमनप्रीत कौर ने टी20 क्रिकेट में दो बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली. अब वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली कप्तान बन गईं. उनकी ये 130 मैचों में 77वीं जीत थी. इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग के नाम था, जिन्होंने 100 मैच में 76 जीत दर्ज की है.

महिला टी20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत

  • 77 - हरमनप्रीत कौर - भारत (130 मैच)
  • 76 - मेग लैनिंग - ऑस्ट्रेलिया (100 मैच)
  • 72 - हीथर नाइट - इंग्लैंड (96 मैच)
  • 68 - शार्लोट एडवर्ड्स - इंग्लैंड (93 मैच)

इसके अलावा हरमनप्रीत कौर महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी टीम के खिलाफ कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली कप्तान भी बन गईं. ये कौर की 20 मैच में बतौर कप्तान श्रीलंका के खिलाफ 16वीं जीत थी. इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड की पूर्व कप्तान शार्लोट एडवर्ड्स के नाम था जिसके नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 मैच में 14 जीत थी.

महिला टी20 में किसी टीम के खिलाफ बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत

  • 16 - हरमनप्रीत कौर बनाम श्रीलंका (20 मैच)
  • 14 - शार्लोट एडवर्ड्स बनाम ऑस्ट्रेलिया (24 मैच)
  • 14 - हरमनप्रीत कौर बनाम बांग्लादेश (17 मैच)
  • 14 - हीथर नाइट बनाम न्यूजीलैंड (15 मैच)

दीप्ति शर्मा ने भी रचा इतिहास
भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने भी मैच में शानदार खेल का प्रदर्शन किया और महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन और 150 विकेट का डबल करने वाली पहली क्रिकेटर बन गई. इसके अलावा दीप्ति महिला T20I इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गईं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट के 151 विकेटों की बराबरी कर ली. श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज का चौथा मैच 28 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में ही खेला जाएगा.

