IND W vs SL W: वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को आठ विकेट से हराया
भारतीय महिला टीम ने पांच मैचों की टी 20 सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को आठ विकेट से हरा दिया.
Published : December 22, 2025 at 9:40 AM IST
IND W vs SL W 1st T20: जेमिमाह रोड्रिग्स ने महिला वनडे वर्ल्ड कप से अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए नाबाद अर्धशतक लगाया, जिससे भारत ने विशाखापट्टनम में खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को आठ विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ भारत पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया.
भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 20 ओवर में 121/6 के मामूली स्कोर पर रोक दिया. इसके बाद, जेमिमाह, जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को पहुंचाने में मदद करने के लिए शतक बनाया था, ने रविवार को 44 गेंदों पर 69 रन नाबाद बनाए और भारत को 122/2 तक पहुंचाया और 32 गेंदें शेष रहते मैच जीत लिया.
जेमिमाह ने 34 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें उन्होंने 10 चौके लगाए और दो अर्धशतकीय साझेदारियां कीं. पहली स्मृति मंधाना के साथ 54 रन की साझेदारी और दूसरी कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ 55 रन की अटूट साझेदारी की.
Game. Set. Done 💪— BCCI Women (@BCCIWomen) December 21, 2025
A convincing victory in Vizag and #TeamIndia have taken a 1️⃣ - 0️⃣ lead in the series 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/T8EskKzzzW#INDvSL | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/MFBSTi1D84
इस मैच में स्मृति मंधाना ने 25 रन बनाए और महिला टी20I क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय और वर्ल्ड में दूसरी बल्लेबाज बन गईं. उनसे आगे अब न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स का है, जिनके नाम 4716 रन हैं.
नवी मुंबई में महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने पहले मैच में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. भारतीय गेंदबाजों ने खराब फील्डिंग के बावजूद श्रीलंकाई बल्लेबाजों को बांधे रखा, जिसमें कुछ कैच छूटे, मिसफील्ड हुए और स्मृति मंधाना ने एक छक्का रोक लिया। 50 ओवर की वर्ल्ड चैंपियन टीम शॉर्ट फॉर्मेट में एडजस्ट करने में संघर्ष कर रही थी, जिसे वे एक बड़े ब्रेक के बाद खेल रही थीं.
Major Milestone unlocked 🔓— BCCI Women (@BCCIWomen) December 21, 2025
Vice-captain Smriti Mandhana becomes the 1⃣st Indian and only the 2⃣nd player ever to complete 4⃣0⃣0⃣0⃣ runs in women's T20Is 🫡#TeamIndia are 55/1 after 6 overs.
Updates ▶️ https://t.co/T8EskKzzzW#INDvSL | @mandhana_smriti | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/pejpxDS2FP
श्रीलंकाई टीम भी कुछ खास बेहतर नहीं थी और T20 फॉर्मेट में संघर्ष कर रही थी, जब उन्होंने कप्तान चमारी अथापथ्थू को 12 गेंदों में 15 रन पर खो दिया और पावर-प्ले में सिर्फ 31/1 रन बना पाई. श्रीलंकाई कप्तान ने पहले कुछ ओवरों में तीन चौके लगाए, लेकिन क्रांति गौड़ ने बल्ले और पैड के बीच से गेंद निकालकर स्टंप्स बिखेर दिए और अपना पहला महिला T20I विकेट लिया.
हालांकि डेब्यू करने वाली स्पिनर वैष्णवी शर्मा विकेट लेने में नाकाम रहीं, लेकिन उन्होंने अपने चार ओवरों में सिर्फ 16 रन दिए, जिससे भारतीयों ने श्रीलंकाई टीम को बांधे रखा. दीप्ति शर्मा ने तीन ओवरों में सिर्फ 10 रन दिए, जबकि एन श्री चरानी अपने चार ओवरों में 1-30 के स्पेल में थोड़ी महंगी साबित हुईं. भारत के लिए क्रांति गौड़ (1-23), दीप्ति शर्मा (1-20), और एन. श्री चरानी (1-30) ने एक-एक विकेट लिया.
Placement 🤝 Power— BCCI Women (@BCCIWomen) December 21, 2025
🎥 Glimpses of an impressive partnership between Vice-captain Smriti Mandhana and Jemimah Rodrigues 👌
Updates ▶️ https://t.co/T8EskKzzzW#TeamIndia | #INDvSL | @mandhana_smriti | @JemiRodrigues | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/oply0FKLUV
भारत और श्रीलंका दोनों ही अलग-अलग सिलेक्शन फैसलों के साथ मैच में उतरे हैं. जहां भारत ने आजमाए हुए खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाया और अपनी 50 ओवर के वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के ज्दायातर खिलाड़ियों को बरकरार रखा, वहीं श्रीलंका ने कई युवा खिलाड़ियों को चुना, क्योंकि दोनों टीमें 2026 में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश कर रही हैं.