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IND W vs SA W: साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, जेमिमा-अमनजोत की हुई वापसी

जेमिमा रोड्रिग्स ( IANS )

IND W vs SA W Series 2026: भारतीय महिला क्रिकेट टीम घरेलू सीरीज में जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप करने के बाद अगले महीने साउथ अफ्रीका के दौरा पर जाने वाली है. जहां उसे तीनों फॉर्मेट में कुल 7 मैच खेलने हैं. इस दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है. चोट से उबरने के बाद बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स और ऑलराउंडर अमनजोत कौर की टीम में वापसी हुई है. इसके अलावा पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी तीनों फॉर्मेट में जगह मिली है. इस दौरे पर स्मृति मंधाना पहली बार टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगी. दीप्ति शर्मा को टेस्ट मैच के लिए उप-कप्तान बनाया गया है.

जेमिमा और अमनजोत की वापसी

जेमिमा को सभी फॉर्मेट के लिए टीम में चुना गया है जबकि अमनजोत को T20I टीम में शामिल किया गया है. बत दें कि जेमिमा इंग्लैंड के 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट के दौरान हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट लगने की वजह से भारतीय टीम से बाहर रहीं - जिसमें भारत का एशिया कप जीतना, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक बरकरार रखना और जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू सीरीज (व्हाइट-बॉल) जीतना शामिल है. जबकि अमनजोत भी पीठ की चोट से उबर चुकी हैं, जिसकी वजह से वह इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज के बाद से मैदान से दूर थीं. जेमिमा और अमनजोत की T20I टीम में वापसी के चलते मिन्नू मणि और जिंतिमानि कलिता को टीम से बाहर होना पड़ा है.

भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का शेड्यूल

भारतीय महिला टीम 9 से 30 दिसंबर तक के दौरे पर एक टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. एकमात्र टेस्ट मैच 9 दिसंबर से गेबेरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा. इसके बाद तीन वनडे मैच खेले जाएंगे. पहला वनडे 16 दिसंबर को पार्ल के बोलैंड पार्क में, दूसरा वनडे 19 दिसंबर को केप टाउन के न्यूलैंड्स में और तीसरा वनडे 22 दिसंबर को ब्लोमफोंटेन के मंगाउंग ओवल में खेला जाएगा. T20I सीरीज की शुरुआत 26 दिसंबर को बेनोनी के विलोमूर पार्क में होगी, जबकि आखिरी दो मैच 29 और 30 दिसंबर को पॉचेफस्ट्रूम के सेनवेस पार्क में खेले जाएंगे. भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IANS)