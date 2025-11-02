ETV Bharat / sports

IND W vs SA W: नवी मुंबई में भारी बारिश की वजह से टॉस में देरी, जल्द अंपायर लेंगे फाइनल फैसला

IND W vs SA W World Cup 2025 Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका नवी मुंबई में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आज फाइनल खेलेंगी.

IND W vs SA W Final Match Updates
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 2:32 PM IST

Updated : November 2, 2025 at 3:07 PM IST

हैदराबाद : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल आज नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस समय दोनों टीमों मैदान पर पहुंच गई हैं लेकिन नवी मुंबई में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते टॉस में देरी हो रही है. बारिश रुकने के बाद इस मैच के टॉस का समय निर्धारित किया जाएगा.

भारतीय क्रिकेट फैंस जो टाइम पर पूरा मैच देखने की उम्मीद लगाए स्टेडियम पहुंचे हैं, उनके लिए काफी निराशाजनक है. आपको बता दें कि, भारत अपना तीसरा वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा है, जबकि दक्षिण अफ्रीका का ये पहला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल है. दोनों ही टीमें ये मैच जीतकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहेंगी.

भारत और दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11

भारत: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरानी, ​​रेणुका ठाकुर.

दक्षिण अफ्रीका: लॉरा वोल्वार्ट (कप्तान), टैजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेके बॉश, एनेरी डर्कसेन, मैरिज़ेन कैप, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के हेड टू हेड आंकड़े
भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच वनडे इतिहास में कुल 34 मुकाबले अब तक खेले गए हैं. इसमें से भारत को 20 जबकि अफ्रीका को 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 1 मैच बेनतीजा रहा है. टीम इंडिया के आंकड़े अफ्रीका पर भारी हैं.

Last Updated : November 2, 2025 at 3:07 PM IST

