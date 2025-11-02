ETV Bharat / sports

फ्री में कब और कहां देखें महिला वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, भारत-दक्षिण अफ्रीका की खिताबी जंग का यहां उठाए मजा?

India Womens vs South Africa Women's Final Live Streaming: आज हम आपको बताएंगे कि, भारत-दक्षिण अफ्रीका की खिताबी मुकाबला फ्री में कहां देखें...

India W vs South Africa W Final Live Streaming
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 9:48 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद : आज भारत और दक्षिण अफ्रीका खिताबी मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है. आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल में आज यानी 2 नवंबर को खेला जाने वाला है. इस मैच का टॉस दोपहर 2:30 बजे होगा, जबकि लाइव मैच सभी फैंस नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल स्टेडियम से 3:30 बजे से देख पाएंगे. आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस मैच को आप कहां पर देख सकते हैं.

कहां देखें भारत-दक्षिण अफ्रीका फाइनल
महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के खिताबी मुकाबला का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. स्टार स्पोर्ट्स 1, 2, और 3 पर इस मैच का प्रसारण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी. इसका प्रसारण अन्य भाषाओं में भी किया जाएगा. इस मचै की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे. यहां भी आपको हिंदी और अंग्रेजी की साथ अन्य कई भाषाओँ में कमेंट्री सुनने के लिए मिलेगी.

फ्री में कहां देखें भारत-दक्षिण अफ्रीका फाइनल
भारत और दक्षिण अफ्रीका के आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल को आप फ्री में डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं. इस मैच का लाइव प्रसारण डीडी फ्री डिस पर होगा. डीडी भारती और डीडी स्पोर्स्ट पर मैच का आनंद फैंस फ्री में उठा पाएंगे.

भारत-दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11

भारत : स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा/राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरानी, ​​रेणुका ठाकुर.

दक्षिण अफ्रीका : लॉरा वोल्वार्ट (कप्तान), टैज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेके बॉश/मसाबाटा क्लास, एनेरी डर्कसेन, मैरिज़ेन कैप, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

ये खबर भी पढ़ें : आज दक्षिण अफ्रीका की खैर नहीं! फाइनल वार में भारत की ये 6 खिलाड़ी मचाएंगी धमाल, देखें आंकड़े

INDIA W VS SOUTH AFRICA W FINAL
IND W VS SA W FINAL LIVE
WOMENS WORLD CUP 2025 FINAL MATCH
INDIAN CRICKET TEAM
IND W VS SA W FINAL LIVE STREAMING

