IND W vs SA W: भारत और दक्षिण अफ्रीका में होगी खिताबी जंग, दुनिया को मिलेगा नया विश्व चैंपियन
IND W vs SA W Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला वनडे विश्व कप का फाइनल मैच नवी मुंबई में रविवार को होगा.
Published : November 1, 2025 at 10:25 AM IST
हैदराबाद : एक महीने के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई है, जब आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का नया चैंपियन विश्व को मिलने वाला है. भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं. इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम दो बार (2005, 2017) वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना चुकी है. जबकि ये दक्षिण अफ्रीका के लिए फाइनल में पहली उपस्थिति है.
भारत को 2005 के फाइनल में 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया से 98 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. 2017 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को 229 रनों का पीछा करते हुए 9 रनों से हार मिली थी. भारत को दो बार फाइनल खेलने का अनुभव है, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को वनडे वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में खेलने का कोई अनुभव नहीं है.
अब दोनों टीमें रविवार (2 नवंबर) को फाइनल में भिड़ने वाली हैं. जहां नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल स्टेडियम की रनों से भरपूर पिच पर दोनों का सामना होगा. यहां की पिच पर बल्लेबाजों के लिए रनों का अंबार लगा है, जो कि हमने यहां खेले गए कुछ मैच में पहले भी देखा है. सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों ने 724 रन बनाए. इसमें दो बल्लेबाजों जेमिमा रोड्रिग्स (127), पीवी लिचफील्ड (119) के शानदार शतक शामिल थे.
A new name will be etched on the #CWC25 trophy 🏆
India and South Africa have a date with destiny on 2 November 🤩
Broadcast details 👉 https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/OnScHDtaEq
डी.वाई पाटिल में गेंद पुरानी होने के बाद क्वालिटी स्पिनर्स को मदद मिलती है, जो भारत के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर श्री चरणी ने कर दिखाया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीच के ओवर में रनों पर अंकुश लगाया और 2 विकेट चटकाए. वहीं ऑफ स्पिनर दीप्ति ने भी जाल बुना और 2 विकेट हासिल किए.
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे इतिहास में अब तक 34 मुकाबले खेले गए हैं. इसमें से भारत को 20 जबकि अफ्रीका को 13 मुकाबलों में जीत मिली है. इन दोनो के बीच 1 मैच बेनतीजा रहा है. ऐसे में हरमनप्रीत कौर की टीम का मनोबल आंकड़ों और हालिया प्रदर्शन के हिसाब से काफी मजबूत होगा. सेमीफानल में 339 रनों का पीछा करते हुए मिली जीत ने उनका मनोबल सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.
भारत के लिए बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, जो टीम इंडिया के लिए 8 मैचों की 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 389 रन बना चुकी हैं, उनसे काफी उम्मीद होगी. वहीं टीम कप्तान हरमनप्रीत कौर (8 मैच - 240 रन) और जेमिमा रोड्रिग्स (7 मैच - 268) से उम्मीदें होंगी. टीम के लिए भारत की दूसरी टॉप स्कोरर प्रतिका रावल (7 मैच - 308 रन) का चोटिल होकर बाहर जाना बड़ा झटका होगा.
टीम इंडिया गेंदबाजी में टीम दीप्ति शर्मा (8 मैच - 17 विकेट) से उम्मीद लगाए बैठी होगी. क्योंकि वो टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजी हैं. उनके अलावा श्री चरणी भी 13 विकेट चटका चुकी हैं. क्रांति गौड़ के नाम भी 9 विकेट दर्ज है.
भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका से सबसे बड़ा खतरा उनकी कप्तान लौरा वोल्वार्ट (8 मैच - 470 रन, 1 शतक, 1 अर्धशतक) हैं. लौरा भारतीय टीम को अकेले दम पर हराने का माद्दा रखती है. उन्होंने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वो करके भी दिखाया. इंग्लैंड के खिलाफ 20 चौके और 4 छक्कों के साथ 169 रन बनाए. भारतीय बल्लेबाजों के सामने मारिजैन कप्प (12 विकेट) और नॉनकुलुलेको म्लाबा (12 विकेट) की भी चुनौती होगी.
भारत खिताबी मुकाबले अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी. ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में स्मृति मंधाना (24), दीप्ति शर्मा (24) और ऋचा घोष (26) ने छोटा सही लेकिन शानदार योगदान दिया और जीत में अहम भूमिका निभाई. वहीं गेंदबाज में क्रांति गौड़ (1), राधा यादव (1) और अमनजोत कौर (1) ने योगदान दिया था.
इंडियन क्रिकेट टीम के पास इतिहास रचने का मौका होगा. वो दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीत सकता है. अब हम आपको बताते हैं कि इस मैच को आप कब और कहां देख सकते हैं. वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबला का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. वहीं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे. इसके साथ फ्री में डीडी स्पोर्ट्स पर इस मैच का प्रसारण होगा.