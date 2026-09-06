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महिला एशिया कप: भारतीय स्पिनर ने पाकिस्तान को 55 रनों पर समेटने के प्लान का किया खुलासा

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Women's Asia Cup 2026: दुबई में खेली जा रही महिला टी20 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से मात दे दी. 5 सितंबर को खेले गए ग्रुप मैच में भारतीय स्पिनरों ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और पूरी टीम 18.1 ओवर में 55 रनों पर ढेर हो गई. जो कि टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका अब तक का सबसे कम स्कोर है. मैच में भारतीय स्पिनरों को दबदबा रहा. उन्होंने 10 में से 9 विकेट चटकाए. जिसमें श्री चरणी ने 4 और में 7 रन देकर 3 विकेट, प्रेमा रावत ने 4 ओवर में 9 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए. जबकि दीप्ति शर्मा ने 3.1 ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट और शेफाली वर्मा ने 3 ओवर में 10 रन देकर एक विकेट लेने में सफल रहीं. पाकिस्तान का एक विकेट रन आउट को रूप में गिरा था. 56 रनों के लक्ष्य को भारत ने आसानी से हासिल कर लिया और 68 गेंद शेष रहते 7 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया. भारत पहले ही ग्रुप ए से सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुका था. अब वो तीनों मैच जीतकर छह अंक के साथ ग्रुप में शीर्ष पर हैं. 'हम साथ मिलकर योजना बनाते हैं'

प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड पाने वाली श्री चरणी ने मैच के बाद टीम के प्लान पर बात की और कहा कि टीम की स्पिनर मैच से पहले साथ बैठकर रणनीति बनाती हैं और मैदान पर उसके प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर देती हैं. बायें हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने कहा, 'टीम की बैठक में हम सब साथ बैठते हैं. प्रेमा, मैं, दीप्ति दीदी और राधा (यादव) दीदी. हम चर्चा करते हैं कि मैच में क्या करना है. इसलिए दीप्ति और राधा दी जो कहती हैं, हम मैदान पर उसे लागू करने की कोशिश करते हैं.' पिच पर 120 रन का स्कोर अच्छा रहता

चरणी ने पिच के बारे में कहा कि गेंद को टर्न मिल रहा था. इसलिए मैं ने सिर्फ स्टंप पर गेंदबाजी करने पर ध्यान दिया और बाकी काम पिच पर छोड़ दिया. उन्होंने आगे कहा कि इस पिर पर 120 के आसपास का स्कोर अच्छा होता.