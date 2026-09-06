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महिला एशिया कप: भारतीय स्पिनर ने पाकिस्तान को 55 रनों पर समेटने के प्लान का किया खुलासा

भारतीय स्पिनरों की फिरकी में फंसकर पाकिस्तान T20I में अपने अब तक के सबसे कम स्कोर पर ऑलआउट हो गई.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2026 at 1:45 PM IST

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Women's Asia Cup 2026: दुबई में खेली जा रही महिला टी20 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से मात दे दी. 5 सितंबर को खेले गए ग्रुप मैच में भारतीय स्पिनरों ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और पूरी टीम 18.1 ओवर में 55 रनों पर ढेर हो गई. जो कि टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका अब तक का सबसे कम स्कोर है.

मैच में भारतीय स्पिनरों को दबदबा रहा. उन्होंने 10 में से 9 विकेट चटकाए. जिसमें श्री चरणी ने 4 और में 7 रन देकर 3 विकेट, प्रेमा रावत ने 4 ओवर में 9 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए. जबकि दीप्ति शर्मा ने 3.1 ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट और शेफाली वर्मा ने 3 ओवर में 10 रन देकर एक विकेट लेने में सफल रहीं. पाकिस्तान का एक विकेट रन आउट को रूप में गिरा था.

56 रनों के लक्ष्य को भारत ने आसानी से हासिल कर लिया और 68 गेंद शेष रहते 7 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया. भारत पहले ही ग्रुप ए से सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुका था. अब वो तीनों मैच जीतकर छह अंक के साथ ग्रुप में शीर्ष पर हैं.

'हम साथ मिलकर योजना बनाते हैं'
प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड पाने वाली श्री चरणी ने मैच के बाद टीम के प्लान पर बात की और कहा कि टीम की स्पिनर मैच से पहले साथ बैठकर रणनीति बनाती हैं और मैदान पर उसके प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर देती हैं.

बायें हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने कहा, 'टीम की बैठक में हम सब साथ बैठते हैं. प्रेमा, मैं, दीप्ति दीदी और राधा (यादव) दीदी. हम चर्चा करते हैं कि मैच में क्या करना है. इसलिए दीप्ति और राधा दी जो कहती हैं, हम मैदान पर उसे लागू करने की कोशिश करते हैं.'

पिच पर 120 रन का स्कोर अच्छा रहता
चरणी ने पिच के बारे में कहा कि गेंद को टर्न मिल रहा था. इसलिए मैं ने सिर्फ स्टंप पर गेंदबाजी करने पर ध्यान दिया और बाकी काम पिच पर छोड़ दिया. उन्होंने आगे कहा कि इस पिर पर 120 के आसपास का स्कोर अच्छा होता.

बता दें की 22 वर्षीय चरणी 28 टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेल चुकी है. जिसमें उनके नाम 49 विकेट हैं और वो 50 विकेट पूरे करने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं.

हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा?
मैच जीतने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला था. हम आक्रामक रवैया अपनाने की बात करते हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूं. सभी गेंदबाज शानदार रहे. उन्होंने योजनाओं पर अमल किया, पिच को अच्छी तरह पढ़ा और उसी के अनुसार गेंदबाजी की.

उन्होंने आगे कहा, 'अपने स्तर को ऊंचा रखना बहुत जरूरी है. मुझे पता है कि यह टीम क्या कर सकती है. जहां तक तीन विकेट गंवाने की बात है, तो ऐसा हो सकता है. पाकिस्तान के पास अच्छा गेंदबाजी आक्रमण है.'

बता दें कि हरमनप्रीत ने बतौर कप्तान अपना 150वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला और पुरुष एवं महिला क्रिकेट में इस उपलब्धि तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनीं. भारत की महिला टीम ने अब तक 228 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें हरमनप्रीत 205 मुकाबलों का हिस्सा रही हैं.

इस बारे में हरमन ने कहा, 'मैं आभारी हूं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां तक पहुंचूंगी. आप सभी इसी तरह समर्थन करते रहिए. उम्मीद है कि मैं आगे भी अच्छा काम जारी रखूंगी.'

पाकिस्तान की कप्तान ने क्या कहा?
वहीं पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने अपनी टीम के खराब प्रदर्शन के बावजूद कहा कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला गलत नहीं था, क्योंकि उनकी टीम के पास अच्छा गेंदबाजी आक्रमण था. उन्होंने कहा, 'हमारी पारी में पूरी तरह पतन हो गया. विकेट नई थी और हम अधिक से अधिक रन बनाना चाहते थे, क्योंकि हमारी गेंदबाजी अच्छी है.'

फातिमा पाकिस्तान की एकमात्र गेंदबाज रहीं, जिन्होंने प्रभाव छोड़ा और भारत के तीन विकेट जल्दी चटकाए. उन्होंने कहा, 'मेरे तीन विकेट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता. हम अपने आखिरी मुकाबले में अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे.'

पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच हांगकांग से है. जो 7 सितंबर को खेला जाएगा. पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना होगा.

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