ETV Bharat / sports

स्मृति मंधाना ने इतिहास रच तोड़े 2 बड़े रिकॉर्ड, भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए दिया विशाल लक्ष्य

स्मृति ने शतकीय पारी खेलकर रचा इतिहास इस शतकीय पारी के साथ स्मृति मंधाना एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक शतक लगाने वाले संयुक्त रूप में पहली महिला बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की तजमिन ब्रिट्स की बराबरी कर ली है. उन्होंने साल 2025 में वनडे क्रिकेट में 5 शतक लगाए हैं. अब इस शतक के साथ ही मंधाना के नाम भी 5 वनडे इंटरनेशनल शतक दर्ज हो गए हैं.

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का 24वां मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच नवी मुंबई के डी. वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने शानदार शतकीय पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया है. इस मैच में मंधाना ने 95 बॉल में 10 चौके और 4 छक्कों के साथ 109 रनों की तूफानी पारी खेली.

5 - 2025 में तजमिन ब्रिट्स

5 - 2025 में स्मृति मंधाना

4 - 2024 में स्मृति मंधाना

मंधाना ने किया एक और बड़ा कारनामा

इसके साथ ही स्मृति मंधाना ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है. मंधाना अब महिला वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले दुनिया की दूसरी बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स को पीछे छोड़ा है, जिनके नाम वनडे में 13 शतक दर्ज है. अब मंधाना 14 अंतरराष्ट्रीय वनडे शतकों के साथ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले दूसरी महिला क्रिकेट बन गए हैं. उनसे आगे ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग हैं, जिनके नाम 15 वनडे शतक हैं.

महिला वनडे में सर्वाधिक शतक

15 - मेग लैनिंग

14 - स्मृति मंधाना

13 - सूजी बेट्स

12 - टैमी ब्यूमोंट

10 - नैट साइवर-ब्रंट

न्यूजीलैंड को जीत के लिए मिला 339 का लक्ष्य

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे इस मैच की बात करें तो इंडियन क्रिकेट टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बारिश से बाधित मैच में स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल के शतकों की बदौलत 49 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 340 रन बना लिए हैं. जेमिमा रोड्रिग्ज ने 55 बॉल में 15 चौकों के साथ 76 रन बनाए और हरमप्रीत कौर ने 11 बॉल में 1 चौके के साथ 10 रन बनाए.

टीम के लिए प्रतिका रावल ने 122 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 13 चौके और 2 छक्के लगाए. टीम के लिए ऋचा ने भी 4 रन बनाए. न्यूजीलैंड के लिए अमेलिया केर, रोजमेरी मैयर और सूजी बेट्स ने 1-1 विकेट लिया.