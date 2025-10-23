ETV Bharat / sports

IND W vs NZ W: प्रतिका रावल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड! मेग लैनिंग और मिताली राज जैसी दिग्गजों को छोड़ा पीछे

Pratika Rawal world record: भारत और न्यूजीलैंड मैच में सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है.

Pratika Rawal
प्रतिका रावल (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2025 at 4:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का 24वां मैच नवी मुंबई के डी. वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत की ओर से प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना पारी की शुरुआत करने के लिए आईं.

प्रतिका रावल ने रचा इतिहास
इस मैच में प्रतिका रावल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. प्रतिका महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले संयुक्त रूप से पहली खिलाड़ी बन गई हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लिंडसे रीलर की बराबरी कर ली है, जिन्होंने 23 पारियों में वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे किए थे.

प्रतिका ने लिंडसे रीलर की बराबरी
अब प्रतिका भी 23 वनडे पारियों में 1000 वनडे रन पूरे कर चुकी हैं. इसके साथ ही वो भारत के लिए सबसे तेज 1000 वनडे रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी बन गई हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड मिताली राज और दीप्ति शर्मा के नाम था, जिन्होंने 29 पारियों में अपने 1000 वनडे रन पूरे किए थे.

प्रतिका ने पदार्पण 22 दिसंबर, 2024 में अपना वनडे डेब्यू किया था. तब से 304 दिनों के भीतर इस उपलब्धि को हासिल कर लिया है. जो अब तक का सबसे तेज उपलब्धि है. उन्होंने लौरा वोल्वार्ड्ट के 734 दिनों से बेहतर प्रदर्शन किया है.

महिला वनडे में सबसे तेज 1000 रन (पारी के हिसाब से)

  • 23 - लिंडसे रीलर (ऑस्ट्रेलिया-विजेता)
  • 23 - प्रतीक रावल (भारत-विजेता)
  • 25 - मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया-विजेता)
  • 25 - निकोल बोल्टन (ऑस्ट्रेलिया-विजेता)
  • 27 - बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया-विजेता)
  • 27 - लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका-विजेता)

इस मैच की बात करें तो अभी भारत के लिए स्मृति मंधाना (59) और प्रतिका रावल (46) रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रही हैं. भारत 21 ओवर में 118 रन पूरे कर चुका है.

ये खबर भी पढ़ें : महिला विश्व कप 2025: टीम इंडिया के लिए आज 'करो या मरो' वाला मुकाबला, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत बेहद जरूरी

TAGGED:

PRATIKA RAWAL
PRATIKA RAWAL WORLD RECORD
FASTEST TO 1000 RUNS IN WOMENS ODIS
WOMENS WORLD CUP 2025
IND W VS NZ W

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली

यरूशलेम को झटका: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश, गाजा में सहायता प्रदान करने के लिए UNRWA को अनुमति दे इजराइल

निफ्टी की दमदार उड़ान, 52 हफ्तों में पहली बार पहुंचा 26,000 के पार; सेंसेक्स ने भी किया कमाल, 85 हजार का लेवल किया क्रॉस

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने रचा इतिहास, जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.