IND W vs NZ W: प्रतिका रावल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड! मेग लैनिंग और मिताली राज जैसी दिग्गजों को छोड़ा पीछे
Pratika Rawal world record: भारत और न्यूजीलैंड मैच में सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है.
Published : October 23, 2025 at 4:26 PM IST
हैदराबाद : भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का 24वां मैच नवी मुंबई के डी. वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत की ओर से प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना पारी की शुरुआत करने के लिए आईं.
प्रतिका रावल ने रचा इतिहास
इस मैच में प्रतिका रावल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. प्रतिका महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले संयुक्त रूप से पहली खिलाड़ी बन गई हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लिंडसे रीलर की बराबरी कर ली है, जिन्होंने 23 पारियों में वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे किए थे.
Milestone achieved! ✅— BCCI Women (@BCCIWomen) October 23, 2025
1⃣0⃣0⃣0⃣ ODI runs in just 23 innings! 👏
Pratika Rawal becomes the joint-fastest to get there 👍
Updates ▶️ https://t.co/AuCzj0X11B#TeamIndia | #WomenInBlue | #INDvNZ | #CWC25 pic.twitter.com/d7Qhz1UfkO
प्रतिका ने लिंडसे रीलर की बराबरी
अब प्रतिका भी 23 वनडे पारियों में 1000 वनडे रन पूरे कर चुकी हैं. इसके साथ ही वो भारत के लिए सबसे तेज 1000 वनडे रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी बन गई हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड मिताली राज और दीप्ति शर्मा के नाम था, जिन्होंने 29 पारियों में अपने 1000 वनडे रन पूरे किए थे.
प्रतिका ने पदार्पण 22 दिसंबर, 2024 में अपना वनडे डेब्यू किया था. तब से 304 दिनों के भीतर इस उपलब्धि को हासिल कर लिया है. जो अब तक का सबसे तेज उपलब्धि है. उन्होंने लौरा वोल्वार्ड्ट के 734 दिनों से बेहतर प्रदर्शन किया है.
Smriti Mandhana 🤝 Pratika Rawal— BCCI Women (@BCCIWomen) October 23, 2025
Another 5⃣0⃣-plus stand from #TeamIndia's opening duo 👌
Updates ▶️ https://t.co/AuCzj0X11B#WomenInBlue | #INDvNZ | #CWC25 | @mandhana_smriti pic.twitter.com/TEKwGRqNJ9
महिला वनडे में सबसे तेज 1000 रन (पारी के हिसाब से)
- 23 - लिंडसे रीलर (ऑस्ट्रेलिया-विजेता)
- 23 - प्रतीक रावल (भारत-विजेता)
- 25 - मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया-विजेता)
- 25 - निकोल बोल्टन (ऑस्ट्रेलिया-विजेता)
- 27 - बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया-विजेता)
- 27 - लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका-विजेता)
इस मैच की बात करें तो अभी भारत के लिए स्मृति मंधाना (59) और प्रतिका रावल (46) रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रही हैं. भारत 21 ओवर में 118 रन पूरे कर चुका है.