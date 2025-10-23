ETV Bharat / sports

IND W vs NZ W: प्रतिका रावल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड! मेग लैनिंग और मिताली राज जैसी दिग्गजों को छोड़ा पीछे

प्रतिका रावल ( IANS )

हैदराबाद : भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का 24वां मैच नवी मुंबई के डी. वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत की ओर से प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना पारी की शुरुआत करने के लिए आईं. प्रतिका रावल ने रचा इतिहास

इस मैच में प्रतिका रावल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. प्रतिका महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले संयुक्त रूप से पहली खिलाड़ी बन गई हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लिंडसे रीलर की बराबरी कर ली है, जिन्होंने 23 पारियों में वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे किए थे.