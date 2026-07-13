IND W vs ENG W: भारतीय महिला टीम की लॉर्ड्स टेस्ट में ऐतिहासिक जीत, इंग्लैंड को उसी के घर में 270 रनों से हराया
भारत के 457 रनों के मुश्किल लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम चौथे दिन 270 रनों पर ही ढेर हो गई.
Published : July 13, 2026 at 5:20 PM IST
लंदन: भारतीय महिला टीम ने लॉर्ड्स में खेले गए एकमात्र टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. मैच के चौथे और अंतिम दिन मेजबान टीम 457 रनों के जवाब में 186 रनों पर ही ढेर हो गई. जिसके साथ भारत ने लॉर्ड्स में खेले गए महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का पहला मैच 270 रनों से अपने नाम कर लिया.
मैच में भारत की तरफ से बल्ले से स्मृति मंधाना और यास्तिका भाटिया ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया जबकि गेंदबाजी में क्रांति गौड़ और स्नेह राणा ने बेहतरीन गेंदबाजी करके टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
India secure a historic win in the first-ever Women's Test at Lord's 🤩— ICC (@ICC) July 13, 2026
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स्मृति ने पहली पारी में 83 और दूसरी पारी में 70 रन बनाए, जबकि यास्तिका ने दूसरी पारी में 113 रनों की शानदार पारी खेली. जिसके साथ वो लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गईं.
वहीं गेंदबाजी में क्रांति गौड़ ने पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी परी में 2 विकेट लेने में सफल रहीं. जबकि स्नेह राणा ने दूसरी में 4 विकेट और पहली पारी में 2 विकेट लेकर इंग्लिश बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.
Lord's had its first female centurion, and her name is Yastika Bhatia 🌟— ICC (@ICC) July 13, 2026
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पहली पारी में भारतीय टीम ने 285 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 170 रनों पर ही सिमट गई. जिसकी वजह से भारत को 115 रनों की बड़ी लीड मिल गई. उसके बाद भारत ने दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की और तीसरे दिन चाय के विश्राम से पहले अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित करके इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा.
उसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी 186 रनों पर ही सिमट गई. जिसमें एमी जोन्स के 54 रन और सोफी एक्लेस्टोन के 50 रन सबसे ज्यादा थे. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज भारत गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सका. जिसकी वजह से मेजबान टीम को अपने ही घर में बड़ी हार का सामना करना पड़ा.