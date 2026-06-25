महिला T20 वर्ल्ड कप: राधा की खतरनाक गेंदबाजी, शेफाली की शानदार बल्लेबाजी, भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया
महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा.
Published : June 25, 2026 at 11:28 PM IST
IND W vs BAN W: मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में भारत ने बांग्लादेश को पांच विकेट से हरा दिया. 137 रनों के लक्ष्य को भारत ने ओपनर शेफाली वर्मा की तूफानी हाफ सेंचुरी की बदौलत 19 गेंदें और 5 विकेट शेष रहते हुए हासिल कर लिया.
आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने आक्रामक शुरुआत की और बांग्लादेश के गेंदबाजों को जमने का मौका नहीं दिया. छह ओवर के बाद भारत का स्कोर 63/1 था, जो महिला T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में उनका अब तक का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर था. पिछला रिकॉर्ड 59 रन का था, जो इसी टूर्नामेंट में नीदरलैंड्स के खिलाफ बना था. स्मृति मंधाना ने छह गेंदों पर आठ रन बनाकर आउट हुईं.
India stay in the running for a #T20WorldCup semi-final berth with a victory over Bangladesh 💪— ICC (@ICC) June 25, 2026
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सातवें ओवर में शेफाली ने सिर्फ 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. यह महिला T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाया गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक था. उसके बाद शेफाली 34 गेंदों पर शानदार 53 रन बनाकर आउट हो गईं, जिसमें आठ चौके और एक छक्का शामिल था.
उसके बाद यास्तिका ने 18 गेंदों में तीन बाउंड्री की मदद से 23 रन बनाए, लेकिन 12वें ओवर में आउट हो गईं. अगले ओवर में राबेया खान ने फिर से सफलता हासिल की और ऋचा घोष को 10 रन पर LBW आउट कर दिया. इन विकेटों से भारत की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई. जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर को जमने में थोड़ा समय लगा क्योंकि बांग्लादेश ने कुछ कसी हुई गेंदबाजी करके दबाव बनाने की कोशिश की.
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Player of the Match Shafali Verma with yet another impactful performance in the #T20WorldCup 👏
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आखिरकार, जेमिमा ने 16वें ओवर में एक छक्का लगाकर दबाव तोड़ा और फिर कुछ और रन बनाकर भारत को जीत के करीब पहुंचाया. इसके बाद उन्होंने अगले ओवर में लगातार दो बाउंड्री लगाईं और 15 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट होने से पहले लगभग जीत पक्की कर दी थी. उनकी शानदार पारी में तीन चौके और एक छक्का शामिल था.
जीत के लिए बस कुछ ही रनों की जरूरत थी, जिसे हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने पूरा किया. भारत ने 16.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और पांच विकेट से आसान जीत दर्ज की.
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इससे पहले, बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने 136/8 का स्कोर बनाया. उनकी पारी ओपनर जुएरिया फिरदौस और कप्तान निगार सुल्ताना के अहम योगदान पर टिकी थी. फिरदौस ने ज्यादा आक्रामक भूमिका निभाई और अपनी 33 रन की पारी में पांच बाउंड्री लगाईं, जबकि मोस्तरी ने 26 गेंदों में 22 रन बनाए.
उसके बाद बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने 24 गेंदों में 32 रन बनाए. राधा यादव भारत की सबसे सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 28 रन देकर 3 विकेट लिए और पूरी पारी के दौरान अहम साझेदारियों को तोड़ा. रेणुका सिंह ठाकुर और नंदिनी शर्मा ने एक-एक विकेट लिया.
🔙 to winning ways ✌️#TeamIndia bag 2⃣ points with a comprehensive victory by 5⃣ wickets in Manchester ✅— BCCI Women (@BCCIWomen) June 25, 2026
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श्री चरणी ने डेथ ओवरों में एक बार फिर प्रभावित किया; उन्होंने आखिरी ओवर में दो विकेट लिए और 24 रन देकर 2 विकेट के साथ अपना स्पेल खत्म किया. इन विकेटों के साथ टूर्नामेंट में उनके कुल विकेटों की संख्या 12 हो गई. इसके साथ ही वह विमेंस T20 वर्ल्ड कप के एक ही एडिशन में 12 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं और पूनम यादव के 10 विकेट के पिछले नेशनल रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.
भारतीय टीम का अब अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है. जो कि 28 जून को खेला जाएगा.