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महिला T20 वर्ल्ड कप: राधा की खतरनाक गेंदबाजी, शेफाली की शानदार बल्लेबाजी, भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया

शेफाली की शानदार बल्लेबाजी, भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया ( IANS )

IND W vs BAN W: मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में भारत ने बांग्लादेश को पांच विकेट से हरा दिया. 137 रनों के लक्ष्य को भारत ने ओपनर शेफाली वर्मा की तूफानी हाफ सेंचुरी की बदौलत 19 गेंदें और 5 विकेट शेष रहते हुए हासिल कर लिया. आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने आक्रामक शुरुआत की और बांग्लादेश के गेंदबाजों को जमने का मौका नहीं दिया. छह ओवर के बाद भारत का स्कोर 63/1 था, जो महिला T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में उनका अब तक का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर था. पिछला रिकॉर्ड 59 रन का था, जो इसी टूर्नामेंट में नीदरलैंड्स के खिलाफ बना था. स्मृति मंधाना ने छह गेंदों पर आठ रन बनाकर आउट हुईं. सातवें ओवर में शेफाली ने सिर्फ 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. यह महिला T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाया गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक था. उसके बाद शेफाली 34 गेंदों पर शानदार 53 रन बनाकर आउट हो गईं, जिसमें आठ चौके और एक छक्का शामिल था. उसके बाद यास्तिका ने 18 गेंदों में तीन बाउंड्री की मदद से 23 रन बनाए, लेकिन 12वें ओवर में आउट हो गईं. अगले ओवर में राबेया खान ने फिर से सफलता हासिल की और ऋचा घोष को 10 रन पर LBW आउट कर दिया. इन विकेटों से भारत की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई. जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर को जमने में थोड़ा समय लगा क्योंकि बांग्लादेश ने कुछ कसी हुई गेंदबाजी करके दबाव बनाने की कोशिश की.