ETV Bharat / sports

महिला एशिया कप सेमीफाइनल: भारत के सामने बांग्लादेश का चैलेंज, जानें किस टीम का पलड़ा भारी?

Women's Asia Cup 2026 Semifinal: दुबई में खेले जा रहे महिला टी20 एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे. भारतीय समय के अनुसार ये महा मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले की विजेता टीम रविवार को होने वाले खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर लेगी.

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने अब टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन किया है. अपने सारे मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया. ग्रुप चरण में ही उन्होंने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 55 रन पर समेटकर सात विकेट से जीत हासिल की. इसके अलावा हांगकांग और थाईलैंड के खिलाफ भी बड़ी जीत दर्ज की.

भारत का पलड़ा भारी

सात बार की चैंपियन भारतीय टीम के सामने अब बांग्लादेश जैसी टीम का चैलेंज है. क्योंकि ये वहीं टीम है जिसने 2018 एशिया कप में भारत को दो बार हराकर ऐतिहासिक पहला खिताब जीता था. इसलिए बांग्लादेश को कमजोर समझने की गलती भारतीय टीम नहीं कर सकती. हालांकि भारत का बांग्लादेश के खिलाफ पलड़ा भारी है. हाल के सालों में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने पिछले आठ T20I मैच जीतकर उन पर दबदबा बनाया है.

इतिहास और मौजूदा फॉर्म भले ही भारत के पक्ष में हो लेकिन टी20 प्रारूप अप्रत्याशित है और विरोधी को कतई हलके में नहीं लिया जा सकता. बांग्लादेश ने यूएई को 34 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, और वो ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर थे. लेकिन इस मैच को जीतने के लिए बांग्लादेश के बल्लेबाजों को भारतीय स्पिन और तेज आक्रमण के सामने अच्छा प्रदर्शन करना होगा.