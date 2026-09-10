महिला एशिया कप सेमीफाइनल: भारत के सामने बांग्लादेश का चैलेंज, जानें किस टीम का पलड़ा भारी?
बांग्लादेश ने 2018 में भारत को दो बार हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था.
Published : September 10, 2026 at 10:03 AM IST
Women's Asia Cup 2026 Semifinal: दुबई में खेले जा रहे महिला टी20 एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे. भारतीय समय के अनुसार ये महा मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले की विजेता टीम रविवार को होने वाले खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर लेगी.
हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने अब टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन किया है. अपने सारे मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया. ग्रुप चरण में ही उन्होंने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 55 रन पर समेटकर सात विकेट से जीत हासिल की. इसके अलावा हांगकांग और थाईलैंड के खिलाफ भी बड़ी जीत दर्ज की.
भारत का पलड़ा भारी
सात बार की चैंपियन भारतीय टीम के सामने अब बांग्लादेश जैसी टीम का चैलेंज है. क्योंकि ये वहीं टीम है जिसने 2018 एशिया कप में भारत को दो बार हराकर ऐतिहासिक पहला खिताब जीता था. इसलिए बांग्लादेश को कमजोर समझने की गलती भारतीय टीम नहीं कर सकती. हालांकि भारत का बांग्लादेश के खिलाफ पलड़ा भारी है. हाल के सालों में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने पिछले आठ T20I मैच जीतकर उन पर दबदबा बनाया है.
इतिहास और मौजूदा फॉर्म भले ही भारत के पक्ष में हो लेकिन टी20 प्रारूप अप्रत्याशित है और विरोधी को कतई हलके में नहीं लिया जा सकता. बांग्लादेश ने यूएई को 34 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, और वो ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर थे. लेकिन इस मैच को जीतने के लिए बांग्लादेश के बल्लेबाजों को भारतीय स्पिन और तेज आक्रमण के सामने अच्छा प्रदर्शन करना होगा.
And with that ~ the group stage comes to an end! India, Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan are through to the semis and the trophy is now within touching distance ⭐️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 8, 2026
Who will get their hands on it? ✌️#DPWorldWomensAsiaCup2026 #ACC pic.twitter.com/zs3ngafj4n
दुबई की पिच
ये बड़ा मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जिसकी पिच स्पिन-फ्रेंडली होती है. पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने अब तक खेले गए 12 मैचों में से आठ जीते हैं. इसलिए इस मैच में टॉस भी अहम भूमिका निभा सकता है. क्योंकि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा पिच धीमी और स्पिनरों को मदद मिलनी शुरू हो जाएगी.
कहां देखें मैच?
भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाने वाला महिला टी20 एशिया कप का पहला सेमीफाइनल टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स टेन पर लाइव प्रसारण होगा. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लीव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
भारत ने अब तक सात बार यह टूर्नामेंट जीता है जबकि श्रीलंका और बांग्लादेश एक एक बार जीत चुके हैं. श्रीलंका मौजूदा चैम्पियन है और बांग्लादेश ने 2018 में खिताब जीता था.
दोनों टीमों का स्क्वाड
भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुनालन कमलिनी (विकेटकीपर), प्रतिका रावल, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, राधा यादव.
बांग्लादेश: निगार सुल्ताना (कप्तान), नाहिदा अख्तर (उपकप्तान), दिलारा अख्तर, फरजाना एस्मिन, जुएरिया फिरदौस, शरमीन अख्तर सुप्ता, सरमीन सुल्ताना, शोभना मोस्तारी, शोरना अख्तर, रितु मोनी, फाहिमा खातून, राबिया खान, मारूफा अख्तर, सुल्ताना खातून, शंजीदा अख्तर.