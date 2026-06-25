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IND W vs BAN W: आज महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत के सामने बांग्लादेश का चैलेंज

आज महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत के सामने बांग्लादेश का चैलेंज ( IANS )

Women's T20 World Cup 2026: भारतीय टीम आज (25 जून) को ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर महिला टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप A के अहम मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगी. फिलहाल चार पॉइंट्स और 2.511 के अच्छे नेट रन-रेट के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद भारत के लिए अब कोई भी गलती भारी पड़ सकती है. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छह विकेट की हार में उनकी कमजोरियां खुलकर सामने आईं. उस मैच में आमतौर पर भरोसेमंद फील्डर राधा यादव (जो सब्स्टीट्यूट के तौर पर उतरी थीं) ने दो कैच छोड़े, जिससे मारिजान कैप ने मैच का पासा पलट दिया. आगे ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम से मुकाबला होना है, इसलिए भारत को इन बुनियादी गलतियों को सुधारना होगा और सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहना होगा. वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के बाद बांग्लादेशी टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले में उतरेगी. व्यक्तिगत प्रतिभा के बजाय टीम के एकजुट प्रयासों पर भरोसा करने वाली बांग्लादेशी टीम भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के सपने के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है. इसके अलावा, मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दोनों टीमों को भीषण गर्मी का भी सामना करना होगा.