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IND W vs BAN W: आज महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत के सामने बांग्लादेश का चैलेंज

IND W vs BAN W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बने रहने के लिए भारत को ये मैच हर हाल में जीतना होगा.

आज महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत के सामने बांग्लादेश का चैलेंज
आज महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत के सामने बांग्लादेश का चैलेंज (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 1:49 PM IST

3 Min Read
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Women's T20 World Cup 2026: भारतीय टीम आज (25 जून) को ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर महिला टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप A के अहम मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगी. फिलहाल चार पॉइंट्स और 2.511 के अच्छे नेट रन-रेट के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद भारत के लिए अब कोई भी गलती भारी पड़ सकती है. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छह विकेट की हार में उनकी कमजोरियां खुलकर सामने आईं. उस मैच में आमतौर पर भरोसेमंद फील्डर राधा यादव (जो सब्स्टीट्यूट के तौर पर उतरी थीं) ने दो कैच छोड़े, जिससे मारिजान कैप ने मैच का पासा पलट दिया. आगे ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम से मुकाबला होना है, इसलिए भारत को इन बुनियादी गलतियों को सुधारना होगा और सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहना होगा.

वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के बाद बांग्लादेशी टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले में उतरेगी. व्यक्तिगत प्रतिभा के बजाय टीम के एकजुट प्रयासों पर भरोसा करने वाली बांग्लादेशी टीम भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के सपने के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है. इसके अलावा, मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दोनों टीमों को भीषण गर्मी का भी सामना करना होगा.

ग्रुप ए का पॉइंट्स टेबल
भारत के अब तीन मैच में चार अंक हैं और उसका नेट रन रेट 2.511 है। उसने पाकिस्तान को 64 रन से और नीदरलैंड को 95 रन से हराया था लेकिन वह दक्षिण अफ्रीका से छह विकेट से हार गया था. ऑस्ट्रेलिया ने लगातार चार जीत हासिल करके ग्रुप ए में शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. उसके आठ अंक हैं और उसका नेट रन रेट 4.724 है. प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. भारत ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहेगा जहां दक्षिण अफ्रीका (चार अंक, नेट रन रेट माइनस 0.546) दूसरे स्थान के लिए उसे चुनौती दे.

IND W vs BAN W: हेड टू हेड
भारतीय महिला और बांग्लादेशी महिला टीमों के बीच अब तक 22 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत का दबदबा रहा है. भारत ने इनमें से 20 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश ने दो जीत हासिल की हैं.

IND W vs BAN W: दोनों टीमों के स्क्वाड पर एक नजर

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी.

बांग्लादेश: निगार सुल्ताना (कप्तान एवं विकेटकीपर), नाहिदा अख्तर (उपकप्तान), दिलारा अख्तर (विकेटकीपर), जुएरिया फिरदौस (विकेटकीपर), शोभना मोस्तरी, तेज नेहर, शर्मिन अख्तर, राबेया खान, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, फरिहा त्रिस्ना, मारुफा अख्तर, संजीदा अख्तर मेघला, सुल्ताना खातून.

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